Фестиваль боевых искусств «Хола Мохалла» проходит в индийском Пенджабе

В Индии на смену фестивалю красок «Холи» уже пришёл другой праздник – «Хола Мохалла». Его отмечают..

В Индии на смену фестивалю красок «Холи» уже пришёл другой праздник – «Хола Мохалла». Его отмечают в штате Пенджаб, где половина жителей – сикхи. Трёхдневный фестиваль посвящён боевым искусствам.

На празднике собираются лучшие воины со всего штата. Фестиваль начинается с парада, который возглавляют слоны. За ними следуют сикхи в традиционных одеждах.

После шествия воины демонстрируют мастерство владения оружием. Ещё одно состязание посвящено навыкам верховой езды. Причём на лошадях обычно нет сёдел и стремян. Задача наездника – встать на спинах двух мчащихся скакунов. Некоторые проделывают такой трюк только с одной лошадью.

[гость фестиваля]:

«Здесь отличная атмосфера. В Анандпуре собралось очень много людей, потому что это самый большой фестиваль в сикхской общине». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Я люблю фестивали «Хола Мохалла». Мне также нравится местный храм».

Праздник «Хола Мохалла» зародился в начале XVIII века. Его основал десятый сикхский гуру Гобинд Сингх. В то время он сражался с воинами Империи Великих Моголов, а также с индийскими раджами. Гобинд Сингх добавил к традиционному празднику весны «Холи» военные элементы, так и зародился фестиваль боевых искусств.

Во время праздника также проходят мероприятия, посвящённые музыке и поэзии. А десятки женщин-волонтёров готовят вегетарианскую еду для гостей.

Сикхи составляют примерно два процента от населения Индии, где насчитывается один миллиард 400 тысяч человек. Большинство сикхов живут в штате Пенджаб, также их много в Нью-Дели.

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