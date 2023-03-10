Стрельба в общественном здании в немецком Гамбурге. Трагический инцидент произошёл в центре «Свидетелей Иеговы»* – организации,..

Стрелок убил и ранил людей в религиозном центре в Гамбурге

Стрельба в общественном здании в немецком Гамбурге. Трагический инцидент произошёл в центре «Свидетелей Иеговы»* – организации, которая в РФ запрещена и считается экстремистской.

По данным немецких СМИ, не менее семи человек погибли, ещё 25 получили ранения. Власти пока точных данных не приводят.

Полицейские получили вызов примерно в девять вечера в четверг. Они быстро прибыли на место происшествия. На нижнем этаже здания обнаружили убитых и раненых. Вскоре на верхнем этаже раздался выстрел. Поднявшись туда, полицейские нашли смертельно раненого мужчину. По их мнению, это был нападавший, и он покончил с собой.

Стрельбу слышали многие очевидцы.

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[очевидец]:

«Я слышал не меньше 25 выстрелов. А когда приехала полиция, стрельба затихла. Затем, примерно через пять минут, был одиночный выстрел».

Полицейские запретили местным жителям выходить из домов. Район прочесали в поисках возможных сообщников, всех прохожих досматривали. В итоге правоохранители пришли к выводу, что стрелок действовал в одиночку.

[представитель полиции]:

«Причины и масштабы произошедшего пока не ясны».

Мэр Гамбурга выразил соболезнование семьям жертв. Он заявил, что полиция прилагает все силы, чтобы быстрее прояснить обстоятельства трагедии.

За последние несколько лет в Германии произошло несколько нападений с огнестрельным оружием, в том числе в 2019 году возле синагоги в Галле и в 2020-м в Ханау, когда злоумышленник застрелил девять турецких мигрантов.

«Свидетели Иеговы» – организация, которая в РФ запрещена и считается экстремистской

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