Стрелок убил и ранил людей в религиозном центре в Гамбурге

Стрельба в общественном здании в немецком Гамбурге. Трагический инцидент произошёл в центре «Свидетелей Иеговы»* – организации,..
Дата загрузки: 2023-03-11
По данным немецких СМИ, не менее семи человек погибли, ещё 25 получили ранения. Власти пока точных данных не приводят.
Полицейские получили вызов примерно в девять вечера в четверг. Они быстро прибыли на место происшествия. На нижнем этаже здания обнаружили убитых и раненых. Вскоре на верхнем этаже раздался выстрел. Поднявшись туда, полицейские нашли смертельно раненого мужчину. По их мнению, это был нападавший, и он покончил с собой.
Стрельбу слышали многие очевидцы.
[очевидец]:
«Я слышал не меньше 25 выстрелов. А когда приехала полиция, стрельба затихла. Затем, примерно через пять минут, был одиночный выстрел».
Полицейские запретили местным жителям выходить из домов. Район прочесали в поисках возможных сообщников, всех прохожих досматривали. В итоге правоохранители пришли к выводу, что стрелок действовал в одиночку.
[представитель полиции]:
«Причины и масштабы произошедшего пока не ясны».
Мэр Гамбурга выразил соболезнование семьям жертв. Он заявил, что полиция прилагает все силы, чтобы быстрее прояснить обстоятельства трагедии.
За последние несколько лет в Германии произошло несколько нападений с огнестрельным оружием, в том числе в 2019 году возле синагоги в Галле и в 2020-м в Ханау, когда злоумышленник застрелил девять турецких мигрантов.
- «Свидетели Иеговы» – организация, которая в РФ запрещена и считается экстремистской
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