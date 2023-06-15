Задержание полицейских: Косово и Сербия обвиняют друг друга в незаконном пересечении границы

Троих косовских полицейских задержали сербские пограничники. При этом официальные лица Косово и Сербии называют разные места..

Троих косовских полицейских задержали сербские пограничники. При этом официальные лица Косово и Сербии называют разные места их ареста, обвиняя друг друга в незаконном пересечении границы.

Министерство внутренних дел Косово заявляет, что их схватили в деревне Баре недалеко от границы с Сербией.

[Джеляль Швецла, министр внутренних дел Косово]:

«Полиция Сербии или её армия вошли примерно на 600 метров вглубь территории Республики Косово, затем они продолжили движение разными группами пешком, а затем снова вошли примерно на километр вглубь территории Косово и похитили троих полицейских. Это были сотрудники пограничной полиции».

Между тем аналогичное ведомство в Сербии утверждает, что все трое были арестованы «глубоко на сербской территории». Оно опубликовало видео, на котором, предположительно, запечатлён арест полицейских в сербской деревне Гнилица, в нескольких километрах от границы.

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Правительство Косово в ответ на задержания распорядилось, чтобы офицеры на пограничных переходах начали останавливать все грузовики с сербскими номерами и сербскими товарами.

Задержания могут ещё больше усилить напряжённость в северной части Косово, где большинство населения – этнические сербы. В последние недели здесь, после выборов в местные муниципалитеты, продолжаются стычки и насилие.

Сербы, которые не признают независимость Косово, сначала бойкотировали голосование, а когда на посты мэров избрали этнических албанцев, начали протестовать и блокировать дороги.

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