fb pixel
Телеканал NTD

«Идеальный шторм» для Credit Suisse: грозит ли миру новый банковский кризис

«Идеальный шторм» для Credit Suisse: грозит ли миру новый банковский кризис

Акции второго по величине банка Швейцарии Credit Suisse в среду упали на целых 30%. Аналитики уже..

Дата загрузки: 2023-03-17

«Идеальный шторм» для Credit Suisse: грозит ли миру новый банковский кризис
Акции второго по величине банка Швейцарии Credit Suisse в среду упали на целых 30%. Аналитики уже заявили, что опасаются более негативных событий для финансового сектора, если нехватка ликвидности и негативные настроения в банковском секторе сохранятся после этих событий.

Сам Credit Suisse заявил, что займет до 54 миллиардов долларов у Национального банка Швейцарии, чтобы поддержать ликвидность и доверие инвесторов.

Это первый крупный международный банк, получивший экстренную помощь после финансового кризиса 2008 года. Его проблемы вызвали серьёзные сомнения в том, что центральные банки смогут устоять перед инфляцией с помощью агрессивного повышения процентных ставок.

[Грег Свенсон, экономист]:
«Думаю, для Credit Suisse это был идеальный шторм. Он начался с банка Силиконовой долины, а затем продолжился с банкротством Signature Bank. И Credit Suisse столкнулся с некоторыми такими же проблемами, что и эти банки – со снятием депозитов. В четвёртом квартале Credit Suisse покинуло 110 миллиардов швейцарских франков».

Крупнейший акционер Credit Suisse – Национальный банк Саудовской Аравии, которому принадлежит почти 10% акций швейцарского банка. Он заявил, что не может оказать швейцарскому финансовому учреждению дополнительную помощь.

Долю в Credit Suisse он приобрёл в прошлом году в рамках привлечения капитала. Тогда обязался инвестировать до полутора миллиардов швейцарских франков.

На фоне плохих новостей о Credit Suisse рухнули европейские фондовые рынки. Так индекс европейского банковского сектора упал более чем на 7%.

Упали котировки ценных бумаг и других европейских банков. Среди них BNP Paribas, Société Générale, Banco Sabadell и Deutsche Bank.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...