«Идеальный шторм» для Credit Suisse: грозит ли миру новый банковский кризис

Акции второго по величине банка Швейцарии Credit Suisse в среду упали на целых 30%. Аналитики уже..

Акции второго по величине банка Швейцарии Credit Suisse в среду упали на целых 30%. Аналитики уже заявили, что опасаются более негативных событий для финансового сектора, если нехватка ликвидности и негативные настроения в банковском секторе сохранятся после этих событий.

Сам Credit Suisse заявил, что займет до 54 миллиардов долларов у Национального банка Швейцарии, чтобы поддержать ликвидность и доверие инвесторов.

Это первый крупный международный банк, получивший экстренную помощь после финансового кризиса 2008 года. Его проблемы вызвали серьёзные сомнения в том, что центральные банки смогут устоять перед инфляцией с помощью агрессивного повышения процентных ставок.

[Грег Свенсон, экономист]:

«Думаю, для Credit Suisse это был идеальный шторм. Он начался с банка Силиконовой долины, а затем продолжился с банкротством Signature Bank. И Credit Suisse столкнулся с некоторыми такими же проблемами, что и эти банки – со снятием депозитов. В четвёртом квартале Credit Suisse покинуло 110 миллиардов швейцарских франков».

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Крупнейший акционер Credit Suisse – Национальный банк Саудовской Аравии, которому принадлежит почти 10% акций швейцарского банка. Он заявил, что не может оказать швейцарскому финансовому учреждению дополнительную помощь.

Долю в Credit Suisse он приобрёл в прошлом году в рамках привлечения капитала. Тогда обязался инвестировать до полутора миллиардов швейцарских франков.

На фоне плохих новостей о Credit Suisse рухнули европейские фондовые рынки. Так индекс европейского банковского сектора упал более чем на 7%.

Упали котировки ценных бумаг и других европейских банков. Среди них BNP Paribas, Société Générale, Banco Sabadell и Deutsche Bank.

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