Трёх тигриц переселили в Индии, чтобы решить некоторые важные задачи. Двух хищных кошек отловили в лесу..

В Индии тигриц переселяют из лесов в заповедники

Трёх тигриц переселили в Индии, чтобы решить некоторые важные задачи. Двух хищных кошек отловили в лесу Брахмапури на западе штата Махараштра. Их снабдили ошейниками с GPS-трекерами и выпустили в тигрином заповеднике Навегаон-Нагзира на востоке штата.

[Хабиб Билал, сотрудник Института дикой природы Индии]:

«В некоторых лесах в Индии тигров становится больше. Возникают конфликты между людьми и животными. Перемещение тигров – важный шаг для улучшения такой ситуации».

Ещё одну тигрицу выпустили в национальном парке Раджаджи на севере штата Уттаракханд.

[Пушкар Сингх Дхами, главный министр штата Уттаракханд]:

«Мы хотим привлечь больше туристов в национальный парк Раджаджи. Этот шаг станет важной вехой в установлении баланса между экологией и экономикой, а также в деле сохранения природы».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

За выпущенными тигрицами и другими хищниками будут наблюдать. Для этого в заповедниках установлены сотни видеокамер.

Короткая ссылка на эту страницу: