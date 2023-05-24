В Индии тигриц переселяют из лесов в заповедники

Трёх тигриц переселили в Индии, чтобы решить некоторые важные задачи. Двух хищных кошек отловили в лесу..
Дата загрузки: 2023-05-24
Трёх тигриц переселили в Индии, чтобы решить некоторые важные задачи. Двух хищных кошек отловили в лесу Брахмапури на западе штата Махараштра. Их снабдили ошейниками с GPS-трекерами и выпустили в тигрином заповеднике Навегаон-Нагзира на востоке штата.
[Хабиб Билал, сотрудник Института дикой природы Индии]:
«В некоторых лесах в Индии тигров становится больше. Возникают конфликты между людьми и животными. Перемещение тигров – важный шаг для улучшения такой ситуации».
Ещё одну тигрицу выпустили в национальном парке Раджаджи на севере штата Уттаракханд.
[Пушкар Сингх Дхами, главный министр штата Уттаракханд]:
«Мы хотим привлечь больше туристов в национальный парк Раджаджи. Этот шаг станет важной вехой в установлении баланса между экологией и экономикой, а также в деле сохранения природы».
За выпущенными тигрицами и другими хищниками будут наблюдать. Для этого в заповедниках установлены сотни видеокамер.
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