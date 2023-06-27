Торнадо и грозы обрушились на средний запад и юг США. В результате, по меньшей мере, три..

Торнадо и грозы обрушились на средний запад и юг США

Торнадо и грозы обрушились на средний запад и юг США. В результате, по меньшей мере, три человека погибли в Индиане и Арканзасе. Также были повреждены десятки домов.

Национальная служба погоды сообщила, что в центральной Индиане и Арканзасе было зарегистрировано сразу несколько торнадо и сильных ураганов.

Один человек погиб, когда шторм разрушил деревянный дом, где в общей сложности находилось два человека. Второй по воздуху доставлен в больницу.

Ещё двое погибли после того, как на один из жилых домов упало дерево.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

В районе бедствия разбирают завалы и ищут пострадавших.

[Эрик Фанхаузер, пожарный]:

«Мы расчистили дороги, чтобы просто попасть в некоторые из пострадавших районов. Первичный поиск завершён. Сейчас мы работаем над вторичным. Он в основном медленный. Нужно методично осматривать каждый дом». [Адам Стоунер, житель повреждённого дома]:

«Я рад, что здесь никто не пострадал. Но позитив сохранять сложно, хоть я и смеюсь всё это время. Что тут поделаешь».

Кроме того, из-за непогоды около полумиллиона потребителей в регионе столкнулись с перебоями в подаче электроэнергии.

Короткая ссылка на эту страницу: