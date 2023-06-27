Торнадо и грозы обрушились на средний запад и юг США. В результате, по меньшей мере, три..
Дата загрузки: 2023-06-28
Национальная служба погоды сообщила, что в центральной Индиане и Арканзасе было зарегистрировано сразу несколько торнадо и сильных ураганов.
Один человек погиб, когда шторм разрушил деревянный дом, где в общей сложности находилось два человека. Второй по воздуху доставлен в больницу.
Ещё двое погибли после того, как на один из жилых домов упало дерево.
В районе бедствия разбирают завалы и ищут пострадавших.
[Эрик Фанхаузер, пожарный]:
«Мы расчистили дороги, чтобы просто попасть в некоторые из пострадавших районов. Первичный поиск завершён. Сейчас мы работаем над вторичным. Он в основном медленный. Нужно методично осматривать каждый дом».
[Адам Стоунер, житель повреждённого дома]:
«Я рад, что здесь никто не пострадал. Но позитив сохранять сложно, хоть я и смеюсь всё это время. Что тут поделаешь».
Кроме того, из-за непогоды около полумиллиона потребителей в регионе столкнулись с перебоями в подаче электроэнергии.
Короткая ссылка на эту страницу: