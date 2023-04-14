Сотрудник военной базы США арестован по подозрению в утечке секретных документов Пентагона

В США арестовали человека, который предположительно связан с недавней утечкой огромного числа секретных документов Пентагона. Это..

В США арестовали человека, который предположительно связан с недавней утечкой огромного числа секретных документов Пентагона. Это 21-летний сотрудник военной базы Джек Тейшейра. Он служил в разведывательном подразделении ВВС Нацгвардии в Массачусетсе.

Эту информацию подтвердил генеральный прокурор США Меррик Гарленд.

[Меррик Гарленд, генеральный прокурор США]:

«Агенты ФБР задержали Тейшейру сегодня днём без происшествий. Сначала он предстанет перед Окружным судом США по округу Массачусетс».

Ранее американские СМИ писали, что секретными файлами делился в онлайн-чате молодой сотрудник военной базы. Позже сообщили, что его удалось идентифицировать.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

На страницах американских изданий отмечается, что Тейшейра курировал небольшую игровую онлайн-группу, в которой состояло около 30 молодых людей и подростков. Они объединились на почве любви к оружию и видеоиграм.

При этом пока неизвестно, каким образом молодой человек получал засекреченные документы, и как произошла утечка.

Впервые документация с грифом секретно начала появляться в сети в конце февраля – начале марта. В ней, в частности, раскрываются военные возможности США и их противников и союзников, а также много другой чувствительной информации.

Короткая ссылка на эту страницу: