Сотрудник военной базы США арестован по подозрению в утечке секретных документов Пентагона

В США арестовали человека, который предположительно связан с недавней утечкой огромного числа секретных документов Пентагона. Это..
Дата загрузки: 2023-04-14
Эту информацию подтвердил генеральный прокурор США Меррик Гарленд.
[Меррик Гарленд, генеральный прокурор США]:
«Агенты ФБР задержали Тейшейру сегодня днём без происшествий. Сначала он предстанет перед Окружным судом США по округу Массачусетс».
Ранее американские СМИ писали, что секретными файлами делился в онлайн-чате молодой сотрудник военной базы. Позже сообщили, что его удалось идентифицировать.
На страницах американских изданий отмечается, что Тейшейра курировал небольшую игровую онлайн-группу, в которой состояло около 30 молодых людей и подростков. Они объединились на почве любви к оружию и видеоиграм.
При этом пока неизвестно, каким образом молодой человек получал засекреченные документы, и как произошла утечка.
Впервые документация с грифом секретно начала появляться в сети в конце февраля – начале марта. В ней, в частности, раскрываются военные возможности США и их противников и союзников, а также много другой чувствительной информации.
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