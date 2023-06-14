Трамп не признал себя виновным в хранении секретных документов

Федеральный суд Майами предъявил Дональду Трампу обвинения в незаконном хранении секретных документов. После заседания экс-президент США..
Дата загрузки: 2023-06-14
После заседания экс-президент США выступил перед своими сторонниками. Он сказал, что имел полное право брать эти бумаги.
[Дональд Трамп, бывший президент США]:
«Угрожать мне 400 годами тюремного заключения за хранение моих же собственных президентских документов, что делал почти каждый другой президент, – это одна из самых возмутительных и порочных юридических теорий, когда-либо выдвигавшихся в американском суде».
По словам Трампа, в его деле ссылаются на Закон о шпионаже. Однако здесь речь идёт о Законе о президентских архивах.
[Дональд Трамп, бывший президент США]:
«Однако он даже не упоминается в этом нелепом 44-страничном обвинительном акте. В соответствии с Законом о президентских архивах, который является гражданским, а не уголовным, я имел полное право получить эти документы».
Трамп отметил, что в случае своего избрания назначит специального прокурора, который будет расследовать действия Джона Байдена.
[Дональд Трамп, бывший президент США]:
«Я назначу специального прокурора, который будет преследовать самого коррумпированного президента в истории Соединённых Штатов Америки – Джо Байдена и всю преступную семью Байденов».
Дональд Трамп покинул зал суда без каких-либо условий, подписки о невыезде или денежного залога.
Это был его второй визит в суд за последние месяцы. В апреле он не признал себя виновным по обвинению в выплате денег за молчание актрисе фильмов для взрослых в 2016 году.
Трамп стал первым бывшим президентом, которому предъявлены обвинения в федеральных преступлениях. Судебная тяжба начнётся в ближайшие месяцы.
Одновременно Дональд Трамп начал кампанию по возврату себе президентского кресла на выборах в ноябре 2024 года.
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