Трамп не признал себя виновным в хранении секретных документов

Федеральный суд Майами предъявил Дональду Трампу обвинения в незаконном хранении секретных документов.

После заседания экс-президент США выступил перед своими сторонниками. Он сказал, что имел полное право брать эти бумаги.

[Дональд Трамп, бывший президент США]:

«Угрожать мне 400 годами тюремного заключения за хранение моих же собственных президентских документов, что делал почти каждый другой президент, – это одна из самых возмутительных и порочных юридических теорий, когда-либо выдвигавшихся в американском суде».

По словам Трампа, в его деле ссылаются на Закон о шпионаже. Однако здесь речь идёт о Законе о президентских архивах.

[Дональд Трамп, бывший президент США]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Трамп отметил, что в случае своего избрания назначит специального прокурора, который будет расследовать действия Джона Байдена.

[Дональд Трамп, бывший президент США]:

«Я назначу специального прокурора, который будет преследовать самого коррумпированного президента в истории Соединённых Штатов Америки – Джо Байдена и всю преступную семью Байденов».

Дональд Трамп покинул зал суда без каких-либо условий, подписки о невыезде или денежного залога.

Это был его второй визит в суд за последние месяцы. В апреле он не признал себя виновным по обвинению в выплате денег за молчание актрисе фильмов для взрослых в 2016 году.

Трамп стал первым бывшим президентом, которому предъявлены обвинения в федеральных преступлениях. Судебная тяжба начнётся в ближайшие месяцы.

Одновременно Дональд Трамп начал кампанию по возврату себе президентского кресла на выборах в ноябре 2024 года.

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