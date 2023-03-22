Приют для воробьёв создали защитники пернатых в Индии

Чириканье воробьёв почти постоянно слышится рядом с этим домом в индийском штате Раджастхан. Здесь защитники природы..

Чириканье воробьёв почти постоянно слышится рядом с этим домом в индийском штате Раджастхан. Здесь защитники природы создали специальный птичий приют. Повсюду видны воробьиные домики. Их делает Гаурав Баджпай, который считает себя другом пернатых.

[Гаурав Баджпай, защитник природы]:

«Птенцы чаще всего погибают после падения с деревьев. Так же происходит и с яйцами. Мы заметили, что птенцы часто не доживают и до двух недель. 60% погибают после падения с деревьев. Поэтому мы начали держать их в приюте».

У Гаурава много единомышленников.

[Лалит Лохар, защитник природы]:

«Я просто пытаюсь донести до людей послание о том, что надо развешивать птичьи домики рядом с домами. Так они внесут вклад в спасение популяции воробьёв».

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Гаурав делает птичьи домики из дерева, глины и других материалов. Потом раздаёт их всем, кто хочет слышать рядом со своим жильём чириканье воробьёв. Защитник пернатых проводит такую кампанию уже лет восемь. Говорит, что эти усилия помогли остановить сокращение воробьиной популяции в Индии.

Домовой воробей – одна из самых известных птиц, обитающих рядом с жилищами людей. Индийские экологи называют этих пернатых незаметными героями. Они уничтожают вредителей и едят много семян сорняков.

20 марта во всём мире отмечают День воробья.

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