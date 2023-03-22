Пекин и ряд провинций Китая окутаны пылью от песчаных бурь

Сильные и плотные песчаные бури накрыли несколько провинций Китая, включая столицу. В Пекине серьёзно ухудшилась видимость,..

Сильные и плотные песчаные бури накрыли несколько провинций Китая, включая столицу. В Пекине серьёзно ухудшилась видимость, а здания и дороги окутало толстым слоем пыли.

В городе с населением более чем в 21 миллион человек выпущено жёлтое предупреждение об опасности. Такие же издали для ряда провинций, включая Шаньси, Хэбэй, Хэйлунцзян, Ляонин, Хэнань и Цзянсу.

Водителей призвали ездить осторожно. При этом прохожие говорят, что, несмотря на бури, запах пыли в метро и песок на одежде, им приходится продолжать обычную жизнь.

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[жительница Пекина]:

«В метро пахнет пылью. Когда выхожу наружу, то он не сильно чувствуется. Если же ехать на велосипеде, то немного холодно. Вот и всё».

[житель Пекина]:«Когда сегодня вышел на улицу, то увидел, что воздух грязный, повсюду пыль. Выглядит серьёзно. Но когда отправляюсь куда-то, то обычно еду на метро, поэтому последствия песчаной бури меня не очень затрагивают. Наверное, самое неприятное, что на тело оседает больше пыли».

Индекс качества воздуха в Пекине составляет около 500 микрограммов на кубический метр. Это считается опасным для здоровья человека.

Песчаные бури нередко случаются в районе Пекина в марте и апреле из-за близости массивной пустыни Гоби. Также этому способствует масштабная вырубка лесов по всему северному Китаю.

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