Концерт в соборе устроили для жителей домов престарелых в Великобритании

Не только услышать, но и ощутить каждую ноту. В Бристольском кафедральном соборе воедино слились сцена и..
Дата загрузки: 2023-03-27
Оркестр исполняет Пятую симфонию Бетховена.
[Николас Коллон, дирижёр]:
«Это совершенно другой вид зрительского опыта, когда музыканты находятся рядом, как мы сегодня. Это совсем иначе, чем видеть далёкий объект на сцене и не чувствовать с ним связи».
Зрители говорят, что впечатления незабываемые.
[зритель]:
«Мне нравится классическая музыка. В молодости я играл в оркестре, поэтому всегда был к ней неравнодушен».
На концерты приводят и пациентов с деменцией.
[Марсия Эллингтон, сотрудница дома престарелых]:
«Со многими нашими жителями мы чаще взаимодействуем через музыку, чем с помощью слов. Особенно это касается тех, у кого тяжёлая форма деменции. Музыка – очень мощный инструмент для общения с людьми».
Кафедральный собор – главная достопримечательность Бристоля. Витражи викторианской эпохи пострадали в ходе воздушных налётов во время Второй мировой. Но сам собор выстоял.
[зритель]:
«Мы впервые в соборе, и здесь очень красиво».
Бесплатные концерты симфонической музыки для пожилых организует местный благотворительный фонд. Во время пандемии жители домов престарелых были буквально заперты в четырёх стенах. Теперь им дают возможность снова соприкоснуться с искусством.
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