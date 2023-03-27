Не только услышать, но и ощутить каждую ноту. В Бристольском кафедральном соборе воедино слились сцена и..

Концерт в соборе устроили для жителей домов престарелых в Великобритании

Не только услышать, но и ощутить каждую ноту. В Бристольском кафедральном соборе воедино слились сцена и зрительный зал. Такой концерт в британском городе проходит впервые. Его устроили для жителей домов престарелых.

Оркестр исполняет Пятую симфонию Бетховена.

[Николас Коллон, дирижёр]:

«Это совершенно другой вид зрительского опыта, когда музыканты находятся рядом, как мы сегодня. Это совсем иначе, чем видеть далёкий объект на сцене и не чувствовать с ним связи».

Зрители говорят, что впечатления незабываемые.

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На концерты приводят и пациентов с деменцией.

[Марсия Эллингтон, сотрудница дома престарелых]:

«Со многими нашими жителями мы чаще взаимодействуем через музыку, чем с помощью слов. Особенно это касается тех, у кого тяжёлая форма деменции. Музыка – очень мощный инструмент для общения с людьми».

Кафедральный собор – главная достопримечательность Бристоля. Витражи викторианской эпохи пострадали в ходе воздушных налётов во время Второй мировой. Но сам собор выстоял.

[зритель]:

«Мы впервые в соборе, и здесь очень красиво».

Бесплатные концерты симфонической музыки для пожилых организует местный благотворительный фонд. Во время пандемии жители домов престарелых были буквально заперты в четырёх стенах. Теперь им дают возможность снова соприкоснуться с искусством.

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