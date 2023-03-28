Нападавшая стреляет через двери христианской начальной школы в американском городе Нэшвилл, штат Теннесси, потом пробирается внутрь...

На видео с камер попала женщина-трансгендер, расстрелявшая шестерых человек в Нэшвилле

Нападавшая стреляет через двери христианской начальной школы в американском городе Нэшвилл, штат Теннесси, потом пробирается внутрь. В результате атаки вооружённой женщины на частное заведение погибли трое детей девяти лет и трое взрослых сотрудников.

Полиция прибыла на место через 14 минут и вскоре застрелила нападавшую. Ею оказалась 28-летняя женщина-трансгендер Одри Хэйл.

В школу она приехала на автомобиле и была вооружена двумя автоматами и пистолетом. Во время перестрелки один полицейский получил ранения.

Мотивы преступления пока неизвестны. Полиция говорит, что нашла у нападавшей своего рода манифест. Однако понять причины стрельбы по нему оказалось сложно.

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Также нашли записи, в которых были карта и план действий. По мнению следователей, у Хэйл были некоторые недовольства в связи с тем, что ей пришлось ходить в эту школу.

В прошлом году она закончила Колледж искусств и дизайна в Нэшвилле – столице штата. На её страницах в соцсетях было указано, что она работала дизайнером-фрилансером, а также подрабатывала в магазине.

В эту частную школу ходит около 200 учеников.

Мэр Нэшвилла выразил соболезнования родственникам погибших. В городе до конца марта объявлен траур.

[Джон Купер, мэр Нэшвилла]:

«Этим утром я был в Бостоне, смотрел спортивные соревнования моего собственного сына. Теперь я здесь, поражённый мыслью о смерти этих людей, о потерянном будущем этих детей и их семей».

С начала года в США произошло уже 12 инцидентов со стрельбой в школах.

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