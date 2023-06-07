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Кадры с дрона: сильное наводнение в Эквадоре

Кадры с дрона: сильное наводнение в Эквадоре

Тысячи людей страдают от наводнений в Эквадоре. Бедствие на северо-западе этой южно-американской страны вызвали проливные дожди...

Дата загрузки: 2023-06-08

Кадры с дрона: сильное наводнение в Эквадоре

Тысячи людей страдают от наводнений в Эквадоре.

Бедствие на северо-западе этой южно-американской страны вызвали проливные дожди. Они шли без перерыва 12 часов. Шесть рек вышло из берегов в прибрежной провинции Эсмеральдос.

Последствия видно на этих кадрах с дрона. Повреждена инфраструктура. Также сообщается об оползнях, к счастью – без жертв.

В этом районе пострадало около 400 домов. «Большая вода» нарушила жизнь около 14 тысяч человек.

Президент пообещал оказать пострадавшим всю необходимую помощь. Людей спасают на лодках и вертолётах.

Организованы семь эвакуационных центров. Пострадавшим также отправили 12,5 тонн гуманитарной помощи.

[Гильермо Лассо, президент Эквадора]:
«Мы уже оцениваем ущерб для школ, их примерно 21. Вместе с министерством жилищного строительства мы оценим повреждение домов, и вместе с министерством социальной интеграции мы уже согласовываем выплаты по 260 долларов на семью».

При этом прогнозы метеорологов неутешительные – дожди в регионе с разной интенсивностью будут идти ещё как минимум несколько дней.
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