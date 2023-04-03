Почему экзотические животные собрались у камина

Эта история произошла в американском штате Техас во время зимнего шторма. Карли Генри, владелица приюта для животных, была вынуждена переселить некоторых его обитателей в свой дом.



Из-за непогоды начались перебои с электричеством, и обогреватели в приюте не работали. Некоторые питомцы чувствительны к холоду и могли погибнуть. Карли решила переселить к себе рептилий и детёнышей.



В итоге десятки животных (включая гигантских черепах, козлёнка, молодого барана, леопардового геккона, гребенчатых гекконов, бородатых драконов, хамелеона, древесную лягушку, кукурузную змею, несколько питонов и собак) устроились в гостиной.



В доме начались перебои с электричеством, поэтому нужно было постоянно топить камин. Карли с мужем по очереди ухаживали за животными и поддерживали огонь в камине.

Животные чувствовали сложную ситуацию, и все были в согласии друг с другом. Некоторые рептилии устроились на черепахах, в том числе и змеи. «К моему удивлению все прекрасно поладили», – рассказала Карли.

Женщина рассказала, что помогали соседи. Принесли еду и дрова. «Все в районе старались помочь друг другу. Мы справились со сложной ситуацией благодаря заботе людей», – добавила она.