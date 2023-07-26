Число убитых в ходе насилия в эквадорской тюрьме возросло до 31

31 человек погиб в результате насилия в одной из самых опасных тюрем Эквадора в минувшие выходные...

31 человек погиб в результате насилия в одной из самых опасных тюрем Эквадора в минувшие выходные. Такие обновлённые данные привёл генеральный прокурор страны. Ранее сообщалось о 18 убитых. Власти также ввели в эквадорских тюрьмах 60-дневный режим ЧП.

Смертоносный инцидент произошёл в тюрьме в городе Гуаякиль. Стычки между бандами начались в субботу. Сообщается также о 14 пострадавших.

После введения режима ЧП в тюрьму вошли около 2700 хорошо экипированных полицейских. Они вернули контроль над тремя блоками, задействовав контролируемые взрывы.

[Гильермо Родригес, глава Нацслужбы помощи заключённым]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Эта решительная операция не нарушала прав человека и показала, насколько эффективны, насколько подготовлены наши представители общественных сил, национальной полиции и вооруженных сил. Мы работаем вместе, потому что это не проблема одного учреждения – это вопрос правительства. И по распоряжению высшего руководства страны сегодня мы смогли вмешаться, чтобы обеспечить спокойствие, восстановить порядок, и мы этого добивались».

В то же время введение режима ЧП спровоцировало насилие в других тюрьмах по всей стране. В шести исправительных заведениях взяли в заложники в целом около 120 охранников. В том числе в тюрьме в городе Эсмеральдас. Там заключённые удерживали 15 охранников и двух других тюремных сотрудников. Благодаря спецоперациям все заложники были освобождены.

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