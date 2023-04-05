Колумбийцам угрожает извержение опасного вулкана, но они не хотят уезжать

Колумбийцы, живущие рядом с вулканом Невадо-дель-Руис, оказались в опасности. Здесь значительно увеличилась сейсмическая активность. На прошлой..
Дата загрузки: 2023-04-05
Колумбийцы, живущие рядом с вулканом Невадо-дель-Руис, оказались в опасности. Здесь значительно увеличилась сейсмическая активность. На прошлой неделе в регионе объявили оранжевый уровень угрозы.
Правительство распорядилось эвакуировать людей, которые живут в радиусе 15 километров от вулкана. В 1985 году его небольшое извержение закончилось гибелью 25 тысяч человек. Люди помнят об этом, но отказываются уезжать.
Рядом с вулканом развито сельское хозяйство. Здесь разводят скот, выращивают кукурузу, картофель, сахарный тростник и кофе.
[жительница департамента Кальдас]:
«Чиновники сказали, что нам надо эвакуироваться, но мы не уедем. С моей точки зрения, – я говорю за себя, но уверена, что другие жители деревни со мной согласны, – (власти) не смогут заставить нас эвакуироваться, поскольку мы не бросим дома, скот и урожай».
Невадо-дель-Руис активен два миллиона лет. Его даже небольшие извержения очень опасны, поскольку на вершине находятся ледники и могут возникнуть лахары – грязевые вулканические потоки. Именно лахар почти полностью уничтожил город Армеро в 85-м году.
Сейчас в зоне риска живут полмиллиона человек, из них 100 тысяч находятся в самом опасном районе.
[Луис Фернандо Веласко, и. о. главы спасательной службы Колумбии]:
«Мы будем настаивать (на эвакуации). Мы не можем забирать людей силой, но можем попросить их передать детей социальным службам. У нас есть законные средства для того, чтобы создать безопасные условия для детей».
Власти обещают разместить людей во временных убежищах либо выдать субсидии на аренду жилья.
Невадо-дель-Руис – самый высокий действующий вулкан Андского вулканического пояса.
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