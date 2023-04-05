83-летняя бабушка исполнила одну из главных ролей на свадьбе

Бренна Клеман готовилась к свадьбе. Девушка хотела, чтобы её бабушка сыграла особую роль во время торжества.
Бренна работает медсестрой в отделении интенсивной терапии. «Я ухаживала за больной пожилой женщиной. Она рассказала мне историю о том, как была цветочницей на свадьбе внука. У меня родилась идея дать роль своей бабушке в свадебном торжестве».
В день свадьбы Бренны 83-летняя бабушка-цветочница оказалась в центре внимания. Пожилая женщина волновалась. Все родственники её подбадривали и ей улыбались. Подойдя к алтарю, бабушка-цветочница радостно подбросила лепестки цветов в воздух. Фотограф запечатлел этот романтичный момент.
«Дедушка гордился бабушкой. Он сказал фотографу: «Это моя цветочница». Она исполнила роль идеально. Когда бабушка подбрасывала в воздух лепестки, все громко аплодировала», – рассказала Бренна.
Свадебные фотографии разместили в социальных сетях. Бренна надеется, что снимки передадут весёлую атмосферу свадьбы.
«Я узнала от бабушки, что жизнь слишком коротка, чтобы зацикливаться на плохом. Она говорила: «Если неудача – и ладно», «Счастье – это выбор». Она – моё вдохновение. Я надеюсь, бабушка вдохновит и вас», – сказала Бренна.