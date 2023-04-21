Колумбийцы близ опасного вулкана призывают власти лучше подготовиться к извержению

Колумбийцы, пережившие извержение вулкана Невадо-дель-Руис в 1985 году, надеются, что власти примут меры, чтобы избежать такой..

Колумбийцы, пережившие извержение вулкана Невадо-дель-Руис в 1985 году, надеются, что власти примут меры, чтобы избежать такой же трагедии снова. Тогда, 38 лет назад, погибло более 25 тысяч человек. Это было худшее стихийное бедствие за всю историю Колумбии.

В марте этого года сейсмическая активность вулкана снова значительно возросла.

[Франциско Гонсалес, глава фонда Armando Armero]:

«Мы видим, что нужна хорошая подготовка. Нам нужно работать, чтобы предотвратить стихийное бедствие. Нельзя снова допустить потерь, мародерства, хаоса в усыновлении детей, лишившихся семей после извержения. 37 лет назад их раздавали как на ярмарке». [Франциско Кэнон, профессор]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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На этих кадрах – город Армеро. Вернее, то, что от него осталось после извержения в 1985 году.

Тогда местный житель по имени Гиде потерял семерых своих родственников.

[Гиде, переживший извержение]:

«Это важное зеркало для правительства. Они могут лучше продумать, какие меры принять».

Несмотря на опасность нового извержения, некоторые местные жители отказываются эвакуироваться.

[Леонель Ортис, переживший извержение]:

«Физически я готов, если извержение не будет слишком сильным. Но мы не знаем, что произойдёт. Если лавина будет сильнее, чем в 1985-м, то сотрёт с лица земли тех, кто живет дальше в ущелье».

В опасной зоне живёт около 57 тысяч человек. Она охватывает шесть провинций.

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