Колумбийцы близ опасного вулкана призывают власти лучше подготовиться к извержению

Колумбийцы, пережившие извержение вулкана Невадо-дель-Руис в 1985 году, надеются, что власти примут меры, чтобы избежать такой..
Дата загрузки: 2023-04-21
В марте этого года сейсмическая активность вулкана снова значительно возросла.
[Франциско Гонсалес, глава фонда Armando Armero]:
«Мы видим, что нужна хорошая подготовка. Нам нужно работать, чтобы предотвратить стихийное бедствие. Нельзя снова допустить потерь, мародерства, хаоса в усыновлении детей, лишившихся семей после извержения. 37 лет назад их раздавали как на ярмарке».
[Франциско Кэнон, профессор]:
«Все надеются, что ничего подобного не произойдёт снова. С развитием технологий и при наличии исследований мы лучше подготовлены, и мы в курсе вулканических процессов».
На этих кадрах – город Армеро. Вернее, то, что от него осталось после извержения в 1985 году.
Тогда местный житель по имени Гиде потерял семерых своих родственников.
[Гиде, переживший извержение]:
«Это важное зеркало для правительства. Они могут лучше продумать, какие меры принять».
Несмотря на опасность нового извержения, некоторые местные жители отказываются эвакуироваться.
[Леонель Ортис, переживший извержение]:
«Физически я готов, если извержение не будет слишком сильным. Но мы не знаем, что произойдёт. Если лавина будет сильнее, чем в 1985-м, то сотрёт с лица земли тех, кто живет дальше в ущелье».
В опасной зоне живёт около 57 тысяч человек. Она охватывает шесть провинций.
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