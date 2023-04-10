Песчаные скульптуры на высоте 3800 метров создали мастера из разных стран. Каждый год они собираются вместе..

Библейские сюжеты воплотили в песке на высоте 3800 метров в Боливии

Песчаные скульптуры на высоте 3800 метров создали мастера из разных стран. Каждый год они собираются вместе в боливийском городе Оруро, чтобы отметить Пасху. В честь праздника воплощают в песке библейские сюжеты.

[Алехандро Науэль, скульптор из Аргентины]:

«Мы создаём сцену воскрешения Лазаря. Это мощное послание людям, которые оступились. Всегда есть возможность возрождения и обновления, когда можно перестроиться, начать двигаться вперёд и продолжить жизненный путь».

В работе участвуют профессиональные скульпторы, а также преподаватели и студенты. Мастера говорят, что песок здесь хороший.

[Хуан Чалько Чура, скульптор из Перу]:

«Песчаные скульптуры обычно делают на пляжах, на высоте уровня моря. Но создавать скульптуры на песке можно в любых условиях».

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Фестиваль песчаных скульптур, посвящённых Пасхе, проводят в Оруро почти два десятилетия. Полюбоваться произведениями искусства приезжают тысячи туристов.

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