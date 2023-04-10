Библейские сюжеты воплотили в песке на высоте 3800 метров в Боливии

Песчаные скульптуры на высоте 3800 метров создали мастера из разных стран. Каждый год они собираются вместе..
Дата загрузки: 2023-04-11
Песчаные скульптуры на высоте 3800 метров создали мастера из разных стран. Каждый год они собираются вместе в боливийском городе Оруро, чтобы отметить Пасху. В честь праздника воплощают в песке библейские сюжеты.
[Алехандро Науэль, скульптор из Аргентины]:
«Мы создаём сцену воскрешения Лазаря. Это мощное послание людям, которые оступились. Всегда есть возможность возрождения и обновления, когда можно перестроиться, начать двигаться вперёд и продолжить жизненный путь».
В работе участвуют профессиональные скульпторы, а также преподаватели и студенты. Мастера говорят, что песок здесь хороший.
[Хуан Чалько Чура, скульптор из Перу]:
«Песчаные скульптуры обычно делают на пляжах, на высоте уровня моря. Но создавать скульптуры на песке можно в любых условиях».
Фестиваль песчаных скульптур, посвящённых Пасхе, проводят в Оруро почти два десятилетия. Полюбоваться произведениями искусства приезжают тысячи туристов.
Короткая ссылка на эту страницу: