Китаец с топором атаковал посетителей трёх китайских ресторанов в Новой Зеландии

Кровавое происшествие в Новой Зеландии. Мужчина, вооружённый топором, напал на посетителей трёх китайских ресторанов. Это произошло..

Кровавое происшествие в Новой Зеландии. Мужчина, вооружённый топором, напал на посетителей трёх китайских ресторанов. Это произошло в крупнейшем городе страны – Окленде. В результате четыре человека попали в больницы с травмами. Одного уже выписали. Остальные в стабильном состоянии.

Инцидент произошёл около девяти часов вечера в понедельник. Нападавший заходил в рестораны и начинал беспорядочно атаковать посетителей топором.

Один из свидетелей сказал, что остановил топор руками, когда понял, что он летит прямо ему в голову.

Полиция задержала нападавшего. Это 24-летний выходец из Китая. Объяснить свои действия он не смог. При этом известно, что во вторник он должен был предстать перед судом после других случаев нанесения телесных повреждений.

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Ожидается, что теперь ему выдвинут больше обвинений.

По мнению следователей, пока нет никаких признаков того, что преступление было совершено на расовой почве.

В районе ресторанов находится множество других недорогих китайских заведений. Там уже усилили присутствие полиции.

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