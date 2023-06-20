Китаец с топором атаковал посетителей трёх китайских ресторанов в Новой Зеландии

Кровавое происшествие в Новой Зеландии. Мужчина, вооружённый топором, напал на посетителей трёх китайских ресторанов. Это произошло..
Дата загрузки: 2023-06-20
Инцидент произошёл около девяти часов вечера в понедельник. Нападавший заходил в рестораны и начинал беспорядочно атаковать посетителей топором.
Один из свидетелей сказал, что остановил топор руками, когда понял, что он летит прямо ему в голову.
Полиция задержала нападавшего. Это 24-летний выходец из Китая. Объяснить свои действия он не смог. При этом известно, что во вторник он должен был предстать перед судом после других случаев нанесения телесных повреждений.
Ожидается, что теперь ему выдвинут больше обвинений.
По мнению следователей, пока нет никаких признаков того, что преступление было совершено на расовой почве.
В районе ресторанов находится множество других недорогих китайских заведений. Там уже усилили присутствие полиции.
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