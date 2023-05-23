Красоту кыргызского посёлка сохранят, правильно собирая мусор

Кыргызский посёлок Жыргалан уже семь лет привлекает туристов живописным горным ландшафтом. Здесь есть 16 гостевых домиков...

Кыргызский посёлок Жыргалан уже семь лет привлекает туристов живописным горным ландшафтом. Здесь есть 16 гостевых домиков. В прошлом году в них отдохнули почти 8000 путешественников.

Местные жители хотят надолго сохранить привлекательность посёлка. И главное условие для этого – чистота. В Жыргалане только что открыли центр сбора и сортировки отходов.

[Бермет Жапарова, владелица гостевого дома]:

«Я всегда собирала отходы, которые можно сдать: стекло, пластик и полиэтилен. Я их собирала, а затем отвозила на машине в Каракол и сдавала в пункт сбора. Остальной мусор сжигала. То, что нельзя сжечь, выбрасывала на маленькую свалку. Теперь всё будет иначе».

Рядом с домами по всему посёлку установили контейнеры для раздельного сбора мусора. Когда он накопится, его будут прессовать, а потом отвозить в соседнее село Ак-Суу на завод по переработке вторсырья. Он работает более двух лет.

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Весь процесс начинается с сортировки.

[Юрий Хоменко, инженер]:

«Отделяется по цвету, по качеству, по грязности и состоянии его, потому что он приходит то в масле, то в земле. Это всё разделяется, каждый вид перерабатывается отдельно».

На заводе перерабатывают только пластик. Металл и стекло отправляют на другие предприятия. Из пластика делают мешки для овощей, ящики, шланги и другие товары. За день перерабатывают до тонны отходов.

Раздельный сбор и переработка мусора – это часть национальной программы «Устойчивый туризм и управление пластиковыми и пищевыми отходами». Её цель – сделать страну привлекательней для туристов.

Ещё один важный проект – очистка озера Иссык-Куль. В нём участвуют дайверы-волонтёры. Они поднимают со дна рядом с пляжами кепки, шорты, банки и бутылки.

[Анвар Шамсутдинов, глава фонда «Чистый Иссык-Куль»]:

«Преобладает пластиковый вариант. Это пластиковые пакеты и пластиковые бутылки. Плюс проблема в том, что наше население, наверное, играет что ли. Берёт, засыпает эти бутылки песком и бросает. Эти бутылки – вообще невозможное дело поднимать, потому что неподъёмное становится это дело».

За девять лет дайверы-добровольцы достали из озера 20 тонн отходов. Проект финансирует Программа ООН по окружающей среде.

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