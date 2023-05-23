Красоту кыргызского посёлка сохранят, правильно собирая мусор

Кыргызский посёлок Жыргалан уже семь лет привлекает туристов живописным горным ландшафтом. Здесь есть 16 гостевых домиков...
Дата загрузки: 2023-05-23
Кыргызский посёлок Жыргалан уже семь лет привлекает туристов живописным горным ландшафтом. Здесь есть 16 гостевых домиков. В прошлом году в них отдохнули почти 8000 путешественников.
Местные жители хотят надолго сохранить привлекательность посёлка. И главное условие для этого – чистота. В Жыргалане только что открыли центр сбора и сортировки отходов.
[Бермет Жапарова, владелица гостевого дома]:
«Я всегда собирала отходы, которые можно сдать: стекло, пластик и полиэтилен. Я их собирала, а затем отвозила на машине в Каракол и сдавала в пункт сбора. Остальной мусор сжигала. То, что нельзя сжечь, выбрасывала на маленькую свалку. Теперь всё будет иначе».
Рядом с домами по всему посёлку установили контейнеры для раздельного сбора мусора. Когда он накопится, его будут прессовать, а потом отвозить в соседнее село Ак-Суу на завод по переработке вторсырья. Он работает более двух лет.
Весь процесс начинается с сортировки.
[Юрий Хоменко, инженер]:
«Отделяется по цвету, по качеству, по грязности и состоянии его, потому что он приходит то в масле, то в земле. Это всё разделяется, каждый вид перерабатывается отдельно».
На заводе перерабатывают только пластик. Металл и стекло отправляют на другие предприятия. Из пластика делают мешки для овощей, ящики, шланги и другие товары. За день перерабатывают до тонны отходов.
Раздельный сбор и переработка мусора – это часть национальной программы «Устойчивый туризм и управление пластиковыми и пищевыми отходами». Её цель – сделать страну привлекательней для туристов.
Ещё один важный проект – очистка озера Иссык-Куль. В нём участвуют дайверы-волонтёры. Они поднимают со дна рядом с пляжами кепки, шорты, банки и бутылки.
[Анвар Шамсутдинов, глава фонда «Чистый Иссык-Куль»]:
«Преобладает пластиковый вариант. Это пластиковые пакеты и пластиковые бутылки. Плюс проблема в том, что наше население, наверное, играет что ли. Берёт, засыпает эти бутылки песком и бросает. Эти бутылки – вообще невозможное дело поднимать, потому что неподъёмное становится это дело».
За девять лет дайверы-добровольцы достали из озера 20 тонн отходов. Проект финансирует Программа ООН по окружающей среде.
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