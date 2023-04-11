В Иране в общественных местах и на дорогах устанавливают видеокамеры, чтобы отслеживать женщин без хиджаба. Наблюдать..

В Иране устанавливают камеры для отслеживания женщин без хиджаба

В Иране в общественных местах и на дорогах устанавливают видеокамеры, чтобы отслеживать женщин без хиджаба. Наблюдать за ними начнут с 15 апреля.

После смерти 22-летней Махсы Амини всё больше иранских женщин стали появляться в общественных местах с непокрытой головой.

В сентябре прошлого года Махсу задержала полиция нравов, предположительно, за нарушение правил ношения хиджаба. Вскоре её отвезли в больницу, где через два дня она умерла. Власти заявили, что у Махсы случились сердечный приступ и кровоизлияние в мозг. Родители считают, что их дочь сильно избили.

Смерть девушки вызвала протесты по всей стране. Они стали самыми смертоносными с 2019 года.

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Теперь власти хотят сломить сопротивление женщин, не соблюдающих так называемый исламский дресс-код. Тем, кто попал в камеры, сначала будут присылать текстовые сообщения с предупреждением о последствиях.

[Ахмад-Реза Радан, начальник полиции Ирана]:

«Передовые технологии и оборудование помогут установить личность. Потом последует предупреждение. Затем для решения проблемы этого человека передадут в руки судебной власти, предоставив соответствующие документы».

Женщин-водительниц без хиджаба также сначала предупредят. При повторном нарушении конфискуют автомобиль, а также отдадут дело в суд. Кроме того, наказание грозит и тем женщинам, которые не носят хиджаб во время работы. Причём из-за этого даже могут закрыть предприятие.

[жительница Ирана]:

«Надеюсь, это решение (относительно хиджабов) успокоит народ, а не вызовет снова смятение среди людей, особенно среди женщин». [жительница Ирана]:

«Есть более важные проблемы (помимо хиджаба), такие как условия жизни людей и экономическая нестабильность. Думаю, это важнее хиджабов».

В Иране с 1979 года действует закон об обязательном ношении хиджаба. После смерти Махсы Амини протестующие потребовали его отмены. Они также выступают против насилия над женщинами.

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