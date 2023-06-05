Карла III ждут в его любимой румынской деревне

Эти живописные места в Трансильвании полюбились королю Карлу III ещё в то время, когда он был..

Эти живописные места в Трансильвании полюбились королю Карлу III ещё в то время, когда он был принцем Уэльским. Румынскую деревню Вискри в XII веке основали саксы. Впоследствии они построили здесь укреплённую крепость, которая теперь входит в список ЮНЕСКО.

[Алексу Тоадер, руководитель проекта «Гостевой дом Viscri 32»]:

«Деревня находится на территории охранной зоны «Натура 2000». То есть здесь уникальные флора и фауна, которые исчезли в других регионах Европы. И король много гулял здесь с другом-биологом, и это стало чем-то вроде традиции».

В деревне сохранились старинные дома. Некоторые отреставрированы и покрашены, а некоторые до сих пор нуждаются в ремонте. Туристы едут сюда насладиться покоем сельской жизни.

[туристка]:

«Мне нравится местная природа. И здесь всё очень естественно: повсюду птицы, кошки, собаки и лошади. Это здорово».

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Карл III – потомок румынского князя Влада III, известного как Влад Цепеш, или Дракула. Так что с Румынией его связала сама история. Несколько лет назад он основал Фонд принца Уэльского в Румынии, который поддерживает важный проект «Скорая помощь для памятников». В рамках этой инициативы реставрируют исторические здания, находящиеся в плачевном состоянии.

Жители Вискри надеются, что Карл III снова приедет в гости. Ну а пока здесь радушно встречают туристов. Они могут не только полюбоваться природой, но и познакомиться с местными традиционными ремёслами.

[Еуджен Вайда, директор Фонда принца Уэльского в Румынии]:

«У нас есть выставка старинных изразцов с надписями. Она уникальная. Здесь даже представлена современная плитка с автографом его Величества. Когда он был принцем, мы открыли плиточный завод в Апоше, и он с радостью оставил подпись на плитке».

Директор фонда говорит, что Карл III будет поддерживать работу организации и теперь, когда стал королём.

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