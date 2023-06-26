Канадцы переносили своих жён на конкурсе в честь летнего солнцестояния

Танцами, песнями и конкурсом по переноске жён отметили скандинавский праздник Мидсаммер в канадском городе Бернаби. В..
Дата загрузки: 2023-06-27
Танцами, песнями и конкурсом по переноске жён отметили скандинавский праздник Мидсаммер в канадском городе Бернаби.
В конкурсе мужчины несут своих законных вторых половинок или подруг через трассу с препятствиями. Эрик и Анна прошли дистанцию быстрее всех, хотя к мероприятию не готовились.
[Эрик Блайд, участник конкурса]:
«Я случайно нашёл в Интернете информацию о фестивале. А потом мы просто зарегистрировались и приехали сюда».
[Анна Стонкович, участница конкурса]:
«Мы волновались. Мы были первыми, кто зарегистрировался. Подумали, что было бы классно поучаствовать».
Эрик и Анна говорят, что их поддерживали друзья.
[Анна Стонкович, участница конкурса]:
«Однажды мы отдыхали с друзьями, и рассказали им об этом. Они тогда сказали: «Хорошо, покажите, как вы будете это делать»».
[Эрик Блайд, участник соревнования]:
«Да, тогда мы пробежали примерно 10 метров».
Конкурс по переноске жён берёт начало в Финляндии. Женщина должна весить не менее 49 килограммов. Если она легче, ей на спину вешают рюкзак с утяжелителем.
Необычное мероприятие теперь проводится по всему миру. В каждой стране оно проходит с собственным колоритом.
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