fb pixel
Телеканал NTD

Канадцы переносили своих жён на конкурсе в честь летнего солнцестояния

Канадцы переносили своих жён на конкурсе в честь летнего солнцестояния

Танцами, песнями и конкурсом по переноске жён отметили скандинавский праздник Мидсаммер в канадском городе Бернаби. В..

Дата загрузки: 2023-06-27

Канадцы переносили своих жён на конкурсе в честь летнего солнцестояния

Танцами, песнями и конкурсом по переноске жён отметили скандинавский праздник Мидсаммер в канадском городе Бернаби.

В конкурсе мужчины несут своих законных вторых половинок или подруг через трассу с препятствиями. Эрик и Анна прошли дистанцию быстрее всех, хотя к мероприятию не готовились.

[Эрик Блайд, участник конкурса]:
«Я случайно нашёл в Интернете информацию о фестивале. А потом мы просто зарегистрировались и приехали сюда».

[Анна Стонкович, участница конкурса]:
«Мы волновались. Мы были первыми, кто зарегистрировался. Подумали, что было бы классно поучаствовать».

Эрик и Анна говорят, что их поддерживали друзья.

[Анна Стонкович, участница конкурса]:
«Однажды мы отдыхали с друзьями, и рассказали им об этом. Они тогда сказали: «Хорошо, покажите, как вы будете это делать»».

[Эрик Блайд, участник соревнования]:
«Да, тогда мы пробежали примерно 10 метров».

Конкурс по переноске жён берёт начало в Финляндии. Женщина должна весить не менее 49 килограммов. Если она легче, ей на спину вешают рюкзак с утяжелителем.

Необычное мероприятие теперь проводится по всему миру. В каждой стране оно проходит с собственным колоритом.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...