Цветущий миндаль принёс весну в индийский Кашмир

Душистый аромат цветков миндаля превратил сад в индийском Сринагаре в райский уголок. В Кашмирской долине это..

Душистый аромат цветков миндаля превратил сад в индийском Сринагаре в райский уголок. В Кашмирской долине это дерево зацветает одним из первых. Насладиться красивым пейзажем приезжают со всей Индии.

Миндаль в садах Сринагара славится превосходным вкусом и высоким качеством. А его цветы напоминают о сакуре. И это неудивительно – и миндаль, и вишня относятся к роду Слива из семейства Розовые.

[Рауф Трамбу, гид]:

«Весна – это королева времён года в Кашмире. Цветы миндаля дарят всем хорошее настроение».

Кашмир когда-то называли Восточной Швейцарией. Раньше сюда со всего мира приезжали альпинисты, лыжники и просто туристы. Их привлекали горы, альпийские луга, сады времён империи Великих Моголов и плавучие отели на озере Дал, которое считают «сринагарским сокровищем».

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Вооружённый конфликт в Джамму и Кашмире надолго отпугнул туристов. Но в последние годы ситуация исправляется, и путешественников приезжает всё больше.

[турист]:

«Люди здесь в основном дружелюбные. Они относятся к нам как к родственникам. Так что у меня замечательное впечатление о Кашмире, и, без сомнения, он фантастически красив».

За последний год в Джамму и Кашмире побывали более 16 миллионов туристов. Это самый большой показатель с 1947 года, когда Индии обрела независимость от Британской империи.

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