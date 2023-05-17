95 тысяч гектаров земли выжгло за два дня в канадской провинции Альберта. Зарегистрировано 86 лесных пожаров...

Пожары в канадской провинции Альберта за два дня выжгли 95 000 гектаров земли

95 тысяч гектаров земли выжгло за два дня в канадской провинции Альберта. Зарегистрировано 86 лесных пожаров. 24 вышли из-под контроля. Дым относит на север Соединённых Штатов.

В провинции открыты 13 временных центров для эвакуированных. Там пока остаются почти 20 тысяч человек. О погибших или пострадавших от стихийного бедствия не сообщается.

На тушение огня брошены 2500 пожарных. Власти провинции также нанимают добровольцев. Им обещают выплатить денежные вознаграждения.

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Обычно лесные пожары начинаются в Канаде ближе к осени. Но в этом году это случилось раньше. Причиной стали жаркая и сухая весна, а также сильные ветры. Они увеличивают риск распространения огня на ещё большие территории.

[Кристи Такер, сотрудница инфоотдела Alberta Wildfire]:

«В этом году мы отреагировали на 472 лесных пожара. От огня пострадали 616 тысяч гектаров земли».

Дым распространился по всей провинции. На улице трудно дышать. Видимость плохая.

[Колин Блэр, глава Агентства по управлению ЧС]:

«Жителей всей провинции предупредили о плохом качестве воздуха. В районах, где много дыма, людям следует по возможности не выходить из дома».

Из-за пожаров в провинции сократили добычу нефти. Ущерб от стихийного бедствия пока не оценили.

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