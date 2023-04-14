Афганские учителя приплывают в школу на камерах от автошин

Опрятно одетый афганский учитель надувает камеру от автомобильной шины у реки на севере провинции Нангархар. Для..

[Дара Хан, учитель]:

«Это широкая река, она относится к (соседней) провинции Кунар. Весной воды намного больше. Мы переплываем реку на автомобильных камерах, что вызывает много проблем, поскольку может быть довольно рискованно».

Опрятно одетый афганский учитель надувает камеру от автомобильной шины у реки на севере провинции Нангархар. Для него и его одиннадцати коллег так начинается каждый рабочий день. Школа стоит на другом берегу. Моста нет, переправы – тоже. Учителя переплывают реку на автомобильных камерах, причём уже много лет.

В школе учителей ждут более тысячи учеников, включая девочек, которые ходят в начальные классы. Учебное заведение открылось в 2004 году. Но уже через три года Министерство образования заявило, что здание в аварийном состоянии и пользоваться им нельзя. Теперь большинство уроков проходят на улице.

[Нур Рахман, учитель]:

«Наши дети учатся под открытым небом. Иногда идёт дождь, и они собираются в двух или трёх классах. Территория не огорожена. Учителя работают на улице, поскольку нет кабинета, и проезжающие машины отвлекают учеников».

Проблема и в том, что не хватает учебников. Последний раз школа получала их четыре года назад.

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Учителям платят мизерную зарплату – от шести до восьми тысяч афгани – это от 70 до 90 долларов в месяц. Но другой возможности заработать на жизнь у этих учителей нет.

[Нур Рахман, учитель]:

«Моей зарплаты не хватает, чтобы прокормить семью. У меня долги, и они растут с каждым месяцем».

В Афганистане с 1979 года не прекращались вооружённые конфликты. Это сделало его одной из самых бедных и наименее развитых стран в мире.

Экономическая ситуация ещё больше ухудшилась после того, как в августе 2021 года власть захватил «Талибан»* – экстремистская организация, которая в России признана террористической и запрещена. Ни одна страна мира не признала власть талибов в Афганистане легитимной.

*«Талибан» – организация, которая в России признана террористической и запрещена

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