Македонский художник разрисовывает кроссовки для знаменитостей

Заказы знаменитостей выполняют в этой небольшой мастерской в Скопье – столице Северной Македонии. Художник Сатья Грабулоский..

Заказы знаменитостей выполняют в этой небольшой мастерской в Скопье – столице Северной Македонии. Художник Сатья Грабулоский и его коллеги превращают кроссовки и другую обувь в произведения искусства.

Большинство клиентов – спортсмены и музыканты. В их числе баскетболист Леброн Джеймс, певица Дуа Липа, актёр и певец Джейми Фокс, актриса Зендея и звезда футбола Криштиану Роналду.

[Сатья Грабулоский, художник]:

«Несколькими проектами я особенно горжусь. Один из них – это кроссовки для Леброна Джеймса, которые он надел на премьеру второй части «Космического джема». И хотя критики не очень хорошо приняли фильм, но нельзя упускать возможность создать кроссовки для баскетболиста, который может стать лучшим в мире на все времена».

Художники разрабатывают дизайн, учитывая пожелания клиента. Иногда воплощают собственные идеи.

[Сатья Грабулоский, художник]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Сатья разрисовал первую пару обуви в 12 лет. Через десяток лет уже делал на этом бизнес, разрисовывая кроссовки маркером. Сейчас в его студии используют специальные стойкие краски. Их делают на заказ в Турции.

У мастерской более 300 клиентов из числа знаменитостей. Она поставила разрисованные кроссовки уже в 80 стран. Владелец студии постоянно ищет новых покупателей.

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