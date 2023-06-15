Секретный объект Кубы может оказаться шпионской базой Китая

Щебет птиц и шум деревьев на ветру. Так выглядит карибское умиротворение. Но рядом с этой сонной..
Дата загрузки: 2023-06-15
Но рядом с этой сонной кубинской деревней под названием Бехукаль, как предполагается, находится объект, который долгое время был центром сбора разведывательных данных. Там также когда-то были спрятаны советские ядерные боеголовки.
Сейчас большие параболические антенны частично закрыты растительностью. Табличка рядом предупреждает: «Не входить, военная зона».
Правительство США считает, что Китай использует базу, расположенную всего в 190 километрах от Ки-Уэста во Флориде, для перехвата электронных сообщений США. К такому выводу пришла Федеральная комиссия по связи в ноябре 2022 года.
Эта тема вновь оказалась в центре внимания после недавней публикации в Wall Street Journal. Издание, ссылаясь на неназванные американские официальные лица, сообщило, что Китай работает над созданием на Кубе шпионской базы для слежки за США, и что это вызывает опасения у чиновников.
Белый дом эту статью никак не прокомментировал. Пекин заявление опроверг.
Между тем, Госсекретарь США Энтони Блинкен высказался по теме.
[Энтони Блинкен, Госсекретарь США]:
«На основании имеющейся у нас информации, КНР провела модернизацию своих средств сбора разведывательной информации на Кубе в 2019 году».
Власти Кубы назвали заявления о китайской шпионской базе на острове ложными. Жители Бехукаля тоже предпочитают молчать о секретном военном объекте у себя под боком.[житель Бехукаля]:
«Я не знаю… Знаю, что это военный объект. Вам туда нельзя».
Бехукаль оказался в центре внимания в 1962 году. Тогда американские самолёты-разведчики обнаружили там укрытие для советских ядерных боеголовок.
В то время Москва убрала ракеты, но многие считают, что именно в тот момент США и Советский Союз были наиболее близки к ядерной конфронтации.
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