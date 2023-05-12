Миниатюрные цветы: произведения искусства из бумаги

Российская художница Таня Лиссова создаёт из бумаги крошечные цветочные букеты. Несмотря на маленький размер, они очень реалистичны.



Таня по образованию – архитектор, родом из Тюмени. «Я увлеклась бумажным искусством в 2016 году. С тех пор это стало делом моей жизни», – рассказала художница.





Миниатюрные цветы художница вырезает очень маленькими тонкими ножницами, добиваясь замысловатых форм. Затем склеивает несколько деталей.





Работы изумляют детализацией. Присмотревшись, можно увидеть, что художница чередует цвета, придавая творениям видимость объёма. Благодаря такой технике растения выглядят реалистичнее.



Художница создаёт пионы, маргаритки, ромашки, подсолнухи, укроп и хризантемы. Помимо цветов в горшках, вырезает кактусы, пальмы и фиговые деревья. Готовые растения наклеивает на открытки, коллажи и рамки для фотографий.



На «Цветочной композиции» несколько видов изящных цветов наклеены на белую бумагу.



В композиции «Конверт полный полевых цветов» Таня нашла альтернативу горшкам. Уникальные цветы она приклеила на край открытого конверта. Создаётся впечатление, что цветы из него «растут».





Помимо отдельных миниатюрных букетов Таня создаёт небольшие картины. На них изображены комнаты, украшенные маленькими бумажными растениями. Миниатюрные работы Таня продаёт в своём интернет-магазине.

