В Израиле отметили День национальной памяти

По всему Израилю звучит сирена. Так 18 апреля в стране ежегодно отмечают День национальной памяти. Звук..

По всему Израилю звучит сирена. Так 18 апреля в стране ежегодно отмечают День национальной памяти. Звук раздаётся в течение двух минут в 10 утра. Движение транспорта останавливается. Все замирают, чтобы помянуть миллионы евреев, убитых нацистами во время Второй мировой войны.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Ицхак Герцог приняли участие в церемонии возложения венков в Мемориальном музее Холокоста Яд ва-Шем в Иерусалиме.

А это «Марш живых» в бывшем концентрационном лагере «Освенцим» в Польше. Сюда по традиции также приехали тысячи людей со всего мира, включая бывших узников.

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«Марш живых» – противопоставление маршам смерти, которые организовывали нацисты при перемещении заключённых концлагерей в 1945 году. Люди шли без еды и отдыха, подгоняемые кнутами. Того, кто идти не мог, расстреливали.

Участники шествия проходят от лагеря «Аушвиц I» до лагеря «Аушвиц-Биркенау». Путь занимает три километра.

Сюда приезжают выжившие в Холокосте, их потомки, а также еврейская и нееврейская молодёжь.

Один из бывших заключённых «Освенцима» Давид рассказывает, что выжил благодаря старшему брату. Тот вынес множество наказаний, предназначенных для него, чтобы его спасти.

[Давид Схаэцтер, бывший заключённый «Освенцима»]:

«Я выжил не потому, что я особенный, не потому, что я гениальный. Я выжил потому, что у меня был брат по имени Якуб».

В этом году к «Маршу живых» присоединились 42 человека, которые пережили Холокост.

[Мала Трибих, выжившая в Холокосте]:

«Думаю, это неизбежно. Настанет время, когда выживших не останется. Вот почему я прикладываю все силы, чтобы быть здесь».

Более миллиона 100 тысяч человек, в основном евреев, погибли в «Освенциме» в газовых камерах, а также от голода, холода и болезней.

Мероприятие этого года проходит в 35-й раз. Оно также было приурочено к 80-летию восстания в Варшавском гетто.

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