В Казахстане – день траура по 14 погибшим работникам лесничества

‌В Казахстане – траур по погибшим работникам лесного хозяйства. 14 человек стали жертвами пожара в Абайской области на востоке страны.

В последний раз погибшие выходили на связь в четверг. Их тела обнаружили в субботу.

[Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана]:

«Мы потеряли 14 человек. Вы что, шутите что ли? Причём, при исполнении служебных обязанностей!»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал произошедшее «преступной халатностью» и в выходные уволил министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина. При этом глава области остался на посту.

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[Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана]:«Упущений много. Отсутствие оперативности, я бы даже сказал – сопричастности этому бедствию. Вы сами, как мне доложили, довольно поздно добрались до места происшествия. Поэтому, я не доволен работой местных исполнительных органов. Я понимаю, область новая, вы новый аким – только из этих соображений я объявляю вам просто выговор. А так в принципе за такие вещи нужно сходу увольнять».

Тем временем огнём уже выжжено 43 тысячи гектаров территории.

Новый министр по ЧС Сырым Шарипханов сказал, что на тушение уйдёт несколько дней. На месте, в районе границы с Россией и Китаем, работают около полутора тысяч пожарных и задействованы сотни единиц техники, включая 12 вертолётов.

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