Смертоносный торнадо разрушил города в Оклахоме

Разрушенные дома, горы обломков, разбросанные по дорогам столбы электропередач и вырванные с корнями деревья во дворах...
Дата загрузки: 2023-04-21
Жители города Коул в центре Оклахомы приходят в себя после ужаса. Через штат пронесся разрушительный торнадо, убив, как минимум, троих.
Скотт говорит, что они с женой не успели найти убежища, поэтому пережидали бедствие на своей кухне. По его словам, обломки летали прямо над головами.
[Скотт Карри, местный житель]:
«Мы увидели, что ветер усилился. Решили, что нужно попасть в штормовое укрытие. Но пока мы дошли до кухни, со спальни уже сорвало крышу. Мне пришлось схватить жену за руку и держать её, поскольку торнадо высасывал её. Я пытался держаться за жизнь».
А Динна и её родственники сейчас спасают шесть своих коров. В хлеву обрушилась крыша. Но, к счастью, животные не пострадали.
[Динна Сурбер, местная жительница]:
«Я сидела и смотрела новости. Тут мне позвонили друзья и сказали, что он прямо надо мной. Отключился свет, мы побежали в ванную. Из окна я видела, как деревья качались из стороны в сторону во всех направлениях».
Спасатели уже завершили осмотр завалов и высвободили всех, кто оказался под ними. Эксперты считают, что это был третий по силе торнадо по шкале Фудзиты. То есть скорость ветра в эпицентре достигала 265 километров в час.
Впрочем, этот смерч бушевал не в одиночку. В целом, по данным Национальной метеорологической службы, сформировалось 18 торнадо. Они пронеслись по Оклахоме, Айове и Канзасу.
Только в Оклахоме без электричества осталось почти 16 тысяч человек.
Прогнозируют, что могут сформироваться новые смерчи, поскольку в регионе стоит грозовая погода.
Несколько недель назад мощный торнадо пронёсся по юго-востоку Миссури, унеся жизни пяти человек. Также в прошлом месяце торнадо опустошил город Роллинг-Форк в штате Миссисипи, разрушив десятки домов и убив 26 человек.
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