В США арестованы китайские агенты, которые следили за мирными гражданами

Сбор личной информации, организация агрессивных митингов и заказ клеветнический статей в СМИ. Именно этим занимались два..

Сбор личной информации, организация агрессивных митингов и заказ клеветнический статей в СМИ. Именно этим занимались два агента китайской компартии, которых недавно арестовали в Нью-Йорке. Прокуроры говорят, что они организовали своего рода китайский полицейский участок, через который преследовали диссидентов.

Особый упор делали на приверженцев Фалунь Дафа, которые в коммунистическом Китае сегодня подвергаются масштабным репрессиям.

Представители Информационного центра Фалунь Дафа в США поблагодарили ФБР и Министерство юстиции за меры по защите китайских общин. Глава Центра Леви Броуди говорит, что агенты Пекина ведут в стране широкомасштабную слежку за китайцами последние 20 лет.

[Леви Броуди, глава Инфоцентра Фалунь Дафа]:

«Угрозы убийства, физические нападения, проникновение в дома, запугивание в сети, вмешательство в личную жизнь, угроза родственникам, оставшимся в Китае… Мы сталкиваемся с целым спектром проблем со стороны агентов китайской компартии (КПК). Очень вдохновляет, что Минюст принял меры».

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Двоих американцев китайского происхождения арестовали 17 апреля. Это 61-летний Лу Цзяньван и 59-летний Чэн Цзиньпин. Их незарегистрированный полицейский участок действовал от имени городского бюро общественной безопасности города Фучжоу. Предполагается, что его открыли в 2022 году для осуществления политики репрессий в отношении приверженцев Фалунь Дафа и других групп.

[Леви Броуди, глава Инфоцентра Фалунь Дафа]:

«Например, здесь в Нью-Йорке несколько лет назад были организованы огромные группы людей, чтобы нападать, словесно оскорблять и запугивать практикующих Фалуньгун прямо на улицах города в течение многих дней».

По словам Леви Броуди, в США действует целая армия подобных агентов, и двое арестованных – лишь верхушка айсберга. Он отмечает, что самый эффективный способ противодействия – ещё больше арестов и предъявленных обвинений.

[Леви Броуди, глава Инфоцентра Фалунь Дафа]:

«Агенты КПК, преступники, действующие от её имени, преследуют не только Фалуньгун, но самые разные группы, которые, как они считают, разоблачают ложь КПК, разоблачают нарушения прав человека. И это происходит везде: в бизнесе, в университетах, в СМИ – везде. Думаю, очень важно понимать, насколько это масштабная проблема».

Фалунь Дафа (другое название – Фалуньгун) – это система самосовершенствования, которая включает медитативные упражнения цигун и духовное развитие. В Китае до 1999 года она была крайне популярна и насчитывала около 100 миллионов приверженцев. Это было больше, чем членов правящей в стране коммунистической партии, и власти начали кампанию подавления. Репрессии продолжаются по сей день. Они включают лишение свободы за духовные убеждения, пытки в тюрьмах и, согласно ряду правозащитных отчётов, даже насильственное извлечение органов у приверженцев Фалуньгун для продажи с целью наживы.

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