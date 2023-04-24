В США арестованы китайские агенты, которые следили за мирными гражданами

Сбор личной информации, организация агрессивных митингов и заказ клеветнический статей в СМИ. Именно этим занимались два..
Дата загрузки: 2023-04-24
Особый упор делали на приверженцев Фалунь Дафа, которые в коммунистическом Китае сегодня подвергаются масштабным репрессиям.
Представители Информационного центра Фалунь Дафа в США поблагодарили ФБР и Министерство юстиции за меры по защите китайских общин. Глава Центра Леви Броуди говорит, что агенты Пекина ведут в стране широкомасштабную слежку за китайцами последние 20 лет.
[Леви Броуди, глава Инфоцентра Фалунь Дафа]:
«Угрозы убийства, физические нападения, проникновение в дома, запугивание в сети, вмешательство в личную жизнь, угроза родственникам, оставшимся в Китае… Мы сталкиваемся с целым спектром проблем со стороны агентов китайской компартии (КПК). Очень вдохновляет, что Минюст принял меры».
Двоих американцев китайского происхождения арестовали 17 апреля. Это 61-летний Лу Цзяньван и 59-летний Чэн Цзиньпин. Их незарегистрированный полицейский участок действовал от имени городского бюро общественной безопасности города Фучжоу. Предполагается, что его открыли в 2022 году для осуществления политики репрессий в отношении приверженцев Фалунь Дафа и других групп.
[Леви Броуди, глава Инфоцентра Фалунь Дафа]:
«Например, здесь в Нью-Йорке несколько лет назад были организованы огромные группы людей, чтобы нападать, словесно оскорблять и запугивать практикующих Фалуньгун прямо на улицах города в течение многих дней».
По словам Леви Броуди, в США действует целая армия подобных агентов, и двое арестованных – лишь верхушка айсберга. Он отмечает, что самый эффективный способ противодействия – ещё больше арестов и предъявленных обвинений.
[Леви Броуди, глава Инфоцентра Фалунь Дафа]:
«Агенты КПК, преступники, действующие от её имени, преследуют не только Фалуньгун, но самые разные группы, которые, как они считают, разоблачают ложь КПК, разоблачают нарушения прав человека. И это происходит везде: в бизнесе, в университетах, в СМИ – везде. Думаю, очень важно понимать, насколько это масштабная проблема».
Фалунь Дафа (другое название – Фалуньгун) – это система самосовершенствования, которая включает медитативные упражнения цигун и духовное развитие. В Китае до 1999 года она была крайне популярна и насчитывала около 100 миллионов приверженцев. Это было больше, чем членов правящей в стране коммунистической партии, и власти начали кампанию подавления. Репрессии продолжаются по сей день. Они включают лишение свободы за духовные убеждения, пытки в тюрьмах и, согласно ряду правозащитных отчётов, даже насильственное извлечение органов у приверженцев Фалуньгун для продажи с целью наживы.
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