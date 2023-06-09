300 детей эвакуировали из детского дома в столице Судана из-за боевых действий

Операцию по спасению детей проводят в Хартуме – столице Судана. Красный Крест эвакуирует 300 воспитанников детского..
Дата загрузки: 2023-06-09
С середины апреля в Хартуме идут боевые действия. По данным агентства «Рейтер», в государственном детском доме погибло не менее 50 детей, десятки из них были младенцами.
Детей перевозят в город в провинции Гезира примерно в 200 километрах от Хартума. Туда также эвакуируются 70 работников детского дома.
[Жан-Кристоф Сандоз, сотрудник организации Красный Крест]:
«Мы очень рады, что смогли провести эту операцию. Об этом просили обе стороны (конфликта). Мы как нейтральная организация можем провести такую операцию, получив все гарантии безопасности».
Военный конфликт в Судане идёт между Вооружёнными силами страны и Силами быстрого реагирования. Эта военизированная организация раньше подчинялась властям. Она развязала боевые действия после того, как встал вопрос об её интеграции в состав армии.
В 2019 году власть в Судане захватила военная хунта. В Переходный военный совет вошли также и гражданские. Но политические разногласия так и не разрешились. Вывести страну из экономического кризиса тоже не удалось.
В 2021 году произошёл новый государственный переворот, и вся власть перешла к военным. Однако армия и гражданские вступили в переговоры о создании переходной гражданской власти. В начале апреля процесс застопорился из-за того, что не получалось согласовать интеграцию Сил быстрого реагирования в состав ВС страны.
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