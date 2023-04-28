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Восковую фигуру королевы-консорта Камиллы представил Музей мадам Тюссо

Восковую фигуру королевы-консорта Камиллы представил Музей мадам Тюссо

Новую восковую фигуру королевы-консорта Камиллы представили в Музее мадам Тюссо в Лондоне. Её создали по случаю..

Дата загрузки: 2023-04-28

Восковую фигуру королевы-консорта Камиллы представил Музей мадам Тюссо
Новую восковую фигуру королевы-консорта Камиллы представили в Музее мадам Тюссо в Лондоне. Её создали по случаю предстоящей коронации Карла III. Рядом разместили скульптуру короля, а также принца и принцессы Уэльских.

Фигура королевы-консорта одета в синее платье. В таком Камилла была на дипломатическом приёме в Букингемском дворце в декабре прошлого года. Дизайн разработал модный дом Anna Valentine. Он же помог воссоздать наряд для восковой фигуры.

[Джо Кинси, сотрудница Музея мадам Тюссо]:
«Фигура также дополнена королевскими аксессуарами, такими как сапфировые тиара, ожерелье и серьги. Кроме того, есть голубая подвязка с орденом, на котором изображена королева Елизавета II».

Во время создания фигуры сотрудники музея консультировались с королевой-консортом.

[Джо Кинси, сотрудница Музея мадам Тюссо]:

«Мы получили много отличных рекомендаций, обсудили детали и просмотрели много фотографий, чтобы определить цвет глаз и волос. Мы используем всю возможную информацию, когда создаём скульптуру».

Это уже вторая восковая фигура супруги короля Великобритании. Первую сделали в 2007 году. Тогда Камилла носила титул герцогини Корнуолльской.

Музей приглашает гостей поближе познакомиться с королевской семьёй, а также подписать специальную коронационную книгу. Она будет храниться в музейном архиве для будущих поколений.

Музей мадам Тюссо в Лондоне открылся в 1835 году. С тех пор в Великобритании сменилось много монархов. Карл III взошёл на престол в сентябре прошлого года после смерти своей матери Елизаветы II. Его коронация состоится 6 мая.
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