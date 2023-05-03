Когда Барбара бежит через поля в окрестностях Парижа, улыбка не сходит с её лица. Ей уже..

83-летняя бегунья мечтает участвовать в олимпийском «Марафоне для всех» в 2024 году

Когда Барбара бежит через поля в окрестностях Парижа, улыбка не сходит с её лица. Ей уже 83, но назвать бабушкой её трудно. Она марафонец. За неделю пробегает 50 километров.

[Барбара Юмбер, марафонец]:

«Это свобода, прекрасное состояние души, радость, единение с природой, лесами и полями».

В прошлом году Барбара побила мировой рекорд в своей возрастной категории на чемпионате Франции по лёгкой атлетике. Она пробежала 125 километров за 24 часа. А в апреле этого года стала самой пожилой женщиной, пробежавшей Парижский марафон. Планирует в этом году участвовать ещё в двух марафонах – в Дублине и Валенсии.

Но самая сокровенная мечта Барбары – выступить на летней Олимпиаде в Париже в 2024 году. В рамках спортивного мероприятия пройдёт бесплатный олимпийский «Марафон для всех».

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[Барбара Юмбер, марафонец]:

«»Марафон для всех» – это как венец достижений. Это букет цветов. После всех марафонов, которые я уже пробежала, это будет букетом – наградой».

В «Марафоне для всех» смогут участвовать 20 024 спортсмена. Но проблема в том, что отбирать их будут случайным образом. А Барбара хочет непременно оказаться в числе счастливчиков. Поэтому она и её муж Жак обратились за помощью к министру спорта Франции Амели Удеа-Кастера.

[Жак Юмбер, муж спортсменки]:

«Мы спросили её, может ли Барбара получить марафонский нагрудник на Олимпийских играх. Министр ответила, что посмотрит, сможет ли помочь».

Барбара родилась 9 июля 1939 года в немецком городке Ахерн недалеко от французской границы. Сейчас живёт вместе с мужем-французом в Обонне рядом с Парижем. Бегать начала в 43 года. Предложила старшая дочь. Бег Барбару увлёк: она уже участвовала в 57 марафонах и завоевала десятки наград. Спортсменка подсчитала, что пробежала 8000 километров на официальных соревнованиях. Это путь от Парижа до Пекина.

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