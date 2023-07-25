До Олимпиады ровно год: во Франции откроют более 200 фан-зон

Ровно год остался до начала Олимпиады в Париже. Оргкомиет сообщил, что на время Игр по всей..
Дата загрузки: 2023-07-26
Ровно год остался до начала Олимпиады в Париже. Оргкомиет сообщил, что на время Игр по всей Франции откроют более 200 фан-зон.
23 из них создадут в Париже. Одной из главной в столице станет фан-зона «Парк чемпионов» рядом с дворцом Шайо на площади Трокадеро. Здесь олимпийские чемпионы смогут отпраздновать свою победу вместе с болельщиками.
[Анн Идальго, мэр Парижа]:
«Мы хотим, чтобы Игры стали площадкой для обмена мнениями, чтобы у нас было место, где мы сможем наблюдать за соревнованиями. Там установят большие экраны. А спортсмены и артисты будут проводить там мероприятия».
Ещё одним важным местом встречи болельщиков в Париже станет фан-зона Club France в парке Ла-Виллет. Здесь будут праздновать свою победу французские олимпийцы.
[Давид Лапартьян, президент Олимпийского комитета Франции]:
«Олимпийские победы – это плод многолетнего труда. Это касается олимпийских и паралимпийских чемпионов. И, когда мы получаем медали, эти мгновения пролетают очень быстро. Мы хотим отпраздновать такие события на стадионе, и также хотим продолжить это празднование. И Club France – подходящее для этого место».
Вход в фан-зоны будет бесплатным. Ожидается, что во время Олимпиады они примут миллионы людей.
Летние Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
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