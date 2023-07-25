Ровно год остался до начала Олимпиады в Париже. Оргкомиет сообщил, что на время Игр по всей..

До Олимпиады ровно год: во Франции откроют более 200 фан-зон

Ровно год остался до начала Олимпиады в Париже. Оргкомиет сообщил, что на время Игр по всей Франции откроют более 200 фан-зон.

23 из них создадут в Париже. Одной из главной в столице станет фан-зона «Парк чемпионов» рядом с дворцом Шайо на площади Трокадеро. Здесь олимпийские чемпионы смогут отпраздновать свою победу вместе с болельщиками.

[Анн Идальго, мэр Парижа]:

«Мы хотим, чтобы Игры стали площадкой для обмена мнениями, чтобы у нас было место, где мы сможем наблюдать за соревнованиями. Там установят большие экраны. А спортсмены и артисты будут проводить там мероприятия».

Ещё одним важным местом встречи болельщиков в Париже станет фан-зона Club France в парке Ла-Виллет. Здесь будут праздновать свою победу французские олимпийцы.

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[Давид Лапартьян, президент Олимпийского комитета Франции]:

«Олимпийские победы – это плод многолетнего труда. Это касается олимпийских и паралимпийских чемпионов. И, когда мы получаем медали, эти мгновения пролетают очень быстро. Мы хотим отпраздновать такие события на стадионе, и также хотим продолжить это празднование. И Club France – подходящее для этого место».

Вход в фан-зоны будет бесплатным. Ожидается, что во время Олимпиады они примут миллионы людей.

Летние Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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