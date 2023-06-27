Британские учёные занялись превращением газона в луг

Недавно созданный луг из полевых цветов на территории колледжа Кембриджского университета стал лабораторий под открытым небом...
Дата загрузки: 2023-06-28
Биомасса беспозвоночных на лугу в 25 раз выше, чем на травяном газоне. Также над ним в три раза увеличилась активность летучих мышей.
[Мэтт Уилкинсон, сотрудник кафедры зоологии Кембриджского университета]:
«Это не просто типичное исследование беспозвоночных. Это попытка изменить наше отношение к зелёным насаждениям, к нашим садам».
По сравнению с травяным газоном на небольшом лугу с полевыми цветами в три раза больше видов растений, пауков и жуков, включая 14 видов, охраняемых в Великобритании.
Проект запустили в 2019 году, но луг впервые зацвёл в 2020-м. Как оказалось, даже небольшие пространства с дикими цветами могут оказывать большое влияние на окружающую природу.
Главный садовник Стивен Когхилл обычно ухаживает за лужайками колледжа. Когда проект только начался, он сразу к нему присоединился.
[Стивен Когхилл, главный садовник]:
«Сначала мы подстригли траву, затём убрали сухую. Поверх мы посеяли семена полевых цветов. Примерно 15 килограммов семян. И они дали нам этот удивительный результат. По сути, мы создали первозданный луг за четыре года».
Травяной газон – это монокультура, а на лугу растут маргаритки, ромашки, дикая морковь, васильки и маки.
[Майкл Проктор, проректор Королевского колледжа]:
«Очень приятно видеть полевые цветы, больше биоразнообразия, больше пчёл и насекомых, наблюдать за ними. Это доставляет огромное удовольствие многим людям».
Эксперимент планируют проводить пять лет. В планах – немного расширить луг в следующем году. При этом часть лужайки сохранят для проведения конференций и мероприятий Королевского колледжа.
Стоит отметить, что среди британцев также растёт интерес к лужайкам из полевых цветов. Они постепенно забирают лидерство у однообразных газонов.
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