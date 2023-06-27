Британские учёные занялись превращением газона в луг

Недавно созданный луг из полевых цветов на территории колледжа Кембриджского университета стал лабораторий под открытым небом...

Недавно созданный луг из полевых цветов на территории колледжа Кембриджского университета стал лабораторий под открытым небом. Его создатели отмечают, что он поддерживает биоразнообразие и положительно влияет на настроение студентов и сотрудников.

Биомасса беспозвоночных на лугу в 25 раз выше, чем на травяном газоне. Также над ним в три раза увеличилась активность летучих мышей.

[Мэтт Уилкинсон, сотрудник кафедры зоологии Кембриджского университета]:

«Это не просто типичное исследование беспозвоночных. Это попытка изменить наше отношение к зелёным насаждениям, к нашим садам».

По сравнению с травяным газоном на небольшом лугу с полевыми цветами в три раза больше видов растений, пауков и жуков, включая 14 видов, охраняемых в Великобритании.

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Проект запустили в 2019 году, но луг впервые зацвёл в 2020-м. Как оказалось, даже небольшие пространства с дикими цветами могут оказывать большое влияние на окружающую природу.

Главный садовник Стивен Когхилл обычно ухаживает за лужайками колледжа. Когда проект только начался, он сразу к нему присоединился.

[Стивен Когхилл, главный садовник]:

«Сначала мы подстригли траву, затём убрали сухую. Поверх мы посеяли семена полевых цветов. Примерно 15 килограммов семян. И они дали нам этот удивительный результат. По сути, мы создали первозданный луг за четыре года».

Травяной газон – это монокультура, а на лугу растут маргаритки, ромашки, дикая морковь, васильки и маки.

[Майкл Проктор, проректор Королевского колледжа]:

«Очень приятно видеть полевые цветы, больше биоразнообразия, больше пчёл и насекомых, наблюдать за ними. Это доставляет огромное удовольствие многим людям».

Эксперимент планируют проводить пять лет. В планах – немного расширить луг в следующем году. При этом часть лужайки сохранят для проведения конференций и мероприятий Королевского колледжа.

Стоит отметить, что среди британцев также растёт интерес к лужайкам из полевых цветов. Они постепенно забирают лидерство у однообразных газонов.

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