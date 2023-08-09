Маленький шотландский остров построил собственный космопорт
С небольшого шотландского острова в северной части Атлантического океана скоро в космос полетят ракеты. Здесь достраивают..
Дата загрузки: 2023-08-10
Мировые новости » Наука и технологии » Маленький шотландский остров построил собственный космопорт
С небольшого шотландского острова в северной части Атлантического океана скоро в космос полетят ракеты. Здесь достраивают..
Дата загрузки: 2023-08-10
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