Конкурс по имитации рёва оленей прошёл в Латвии

Любители охоты из стран Балтии хрипели и мычали в битве за звание чемпиона по имитации рёва..

Любители охоты из стран Балтии хрипели и мычали в битве за звание чемпиона по имитации рёва оленей.

Здесь собрались участники из Латвии, Литвы и Эстонии. Судьи сидят за ширмой и слышат только звук. Оценивают рёв в нескольких категориях. Среди них звуки, которые издают молодые олени, олени-победители после битвы, олени во время гона, а также доминирующие олени, стоящие рядом со стадом.

[Раймо Янсон, судья из Латвии]:

«Во время настоящей охоты зовёшь совсем по-другому, чтобы заманить животное и убить его. Здесь рёв звучит так, чтобы зрителям было интересно и понятно». [Янис Пуринс, участник из Латвии]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Это уже седьмой ежегодный конкурс. По словам организаторов, он продолжает набирать популярность. В этот раз приехало 23 участника.

При этом все должны были соблюдать строгий дресс-код. Он включает традиционную охотничью одежду праздничного сезона.

[Вайдас Мартинкус, участник из Литвы]:

«Лучший приз ждёт меня не здесь, а в лесу. Если удаётся найти, позвать и на самом деле убить оленя – то это для меня золотая медаль». [Каспарс Ларманис, участник из Латвии]:

«Очень увлекательно, когда можешь говорить с животными в лесу и понимать, что ты говоришь, а также что они отвечают. Приезжаю я и все мои коллеги. Мы не просто говорим с оленями, мы говорим с волками, косулями и другими животными. Это очень помогает в охоте».

Примечательно, что конкурс проходил почти в полнейшей тишине. Слышно было только рёв. Участникам не разрешалось общаться со зрителями или разговаривать друг с другом. Сигналом к началу выступления было поднятие шляпы.

Победил в соревновании участник из Латвии. Он примет участие в чемпионате Европы по рёву оленей, который пройдёт в следующем году в Польше.

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