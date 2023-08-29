В Венесуэле книжные магазины разоряются из-за экономического кризиса

В Венесуэле книги превратились в роскошь. В Каракасе в магазинах ассортимент сократился до минимума. Иностранных изданий..

В Венесуэле книги превратились в роскошь. В Каракасе в магазинах ассортимент сократился до минимума. Иностранных изданий мало из-за ограничения на импорт. Печатать книги в стране почти невозможно – бумага слишком дорогая.

Хоть как-то выживают магазины, которые продают старые книги.

[Ромуло Кастелланос, владелец книжного магазина]:

«Стоимость бумаги высока, и печатать в Венесуэле стало непросто. Мы пытаемся договориться с властями о снижении цен на бумагу».

Десять лет назад в гильдии книготорговцев и издателей Венесуэлы насчитывалось 110 членов. Сейчас их 25. Многие уехали за границу. Президент гильдии говорит, что причина в затянувшемся экономическом кризисе. ВВП страны сократился на 80%. Люди получают мизерные зарплаты. Этих денег не хватает даже на еду. Такое положение почти уничтожило книжную промышленность.

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Есть ещё одна причина. Более десяти лет назад Министерство образования Венесуэлы запретило государственным школам использовать учебники, выпущенные частными издательствами. В итоге они потеряли 80% своего дохода. Результатом стал дефицит учебников, поскольку с 2018 года государство не напечатало ни одного.

В 2021 и 22-м годах экономика Венесуэлы стала немного оживляться, поскольку правительство ослабило валютный контроль. Но передышка оказалась недолгой. В июле этого года инфляция достигла почти 400% в годовом исчислении.

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