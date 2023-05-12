Глава УВКПЧ ООН призвал страны Африки завершить конфликт в Судане

Переговоры о прекращении огня между суданской армией и сражающимися с ней Силами быстрого реагирования, как сообщается,..

[Фолькер Тюрк, Верховный комиссар ООН по правам человека]:

«Я пользуюсь этой возможностью, чтобы призвать все влиятельные страны региона любыми возможными способами разрешить это противостояние».

Переговоры о прекращении огня между суданской армией и сражающимися с ней Силами быстрого реагирования, как сообщается, продвигаются успешно. На фоне этого Верховный комиссар ООН по правам человека призвал страны, которые имеют влияние в Африке, помочь завершить вооружённый конфликт.

Фолькер Тюрк добавил, что обе стороны конфликта (цитата) «нарушают международное гуманитарное право».

В четверг Совет ООН по правам человека с небольшим перевесом принял предложение усилить мониторинг нарушений прав человека в Судане, которое предложили западные страны.

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Ни одно африканское государство не проголосовало за эту инициативу.

Переговоры о прекращении огня проходят в саудовском порту Джидда. Американские посредники в среду сообщили, что проявляют «осторожный оптимизм» по поводу их результатов.

Публично ни одна из сторон не показала, что готова пойти на уступки, чтобы положить конец боевым действиям.

Политическая организация «Суданские силы свободы и перемен», которая возглавляет план перехода к гражданскому правлению, заявила, что приветствует переговоры.

Главная их цель – прекратить ракетные обстрелы и бои, чтобы решить гуманитарные проблемы, доставить продукты и другие вещи, оказать медицинскую помощь и эвакуировать тех, кто в этом нуждается.

С начала боевых действий в прошлом месяце в Судане уже погибли сотни мирных жителей.

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