В Милане взорвался фургон, перевозивший баллоны с кислородом

Очевидец описывает момент взрыва на улице Милана. Инцидент произошёл напротив ресторана. Взорвался фургон, который перевозил баллоны с кислородом.

Владелец заведения Стивен Уолтерс в это время работал. Когда он увидел, что водитель, весь в ожогах, пытается потушить огонь в своём автомобиле, он поспешил на помощь.

[Стивен Уолтерс, владелец ресторана]:

«Не знаю, что это был за газ – может, для больниц. Но там было очень много баллонов. Они все взорвались. Также взорвались другие машины, потому что в них тоже было топливо».

Уолтерс говорит, что подошёл как можно ближе к фургону, чтобы попытаться потушить огонь, который вспыхнул в кабине.

[Стивен Уолтерс, владелец ресторана]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Водитель смог выбраться. Он был весь в ожогах на руках и ногах, кожа уже слазила. Как только мы начали использовать огнетушители, огонь стал охватывать весь фургон, и он был готов взорваться. Мы зашли внутрь с одним из моих коллег. Когда я услышал первый взрыв, я сказал всем ложиться на пол, потому что всё тряслось, как будто взрывались бомбы».

Свидетели также рассказали, что огонь перекинулся на соседнее здание. Его эвакуировали вместе с близлежащей школой.

[Франческо Паппарелла, свидетель и консьерж в доме]:

«Я увидел, что из белого фургона шёл дым. Водитель пытался потушить огонь огнетушителем, но огонь распространился. Внутри были баллоны с кислородом, и они загорелись. Водитель отбежал, и потом фургон взорвался. Пламя вздымалось на 20 метров вверх».

Впрочем, смертей удалось избежать. Как сообщил мэр города, пожарные быстро потушили огонь. Водитель фургона получил ожоги, но его жизни ничего не угрожает.

Власти сообщили, что это был случайный инцидент, и исключили вариант намеренного подрыва.

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