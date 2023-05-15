Италия проводит аудит в сотнях музеев, чтобы вернуть ценности законным владельцам

Антрополог Гайя Дельпино рассматривает банки с образцами ливийского хлопка, эритрейскими семечками подсолнуха и сомалийскими бобами в..

Антрополог Гайя Дельпино рассматривает банки с образцами ливийского хлопка, эритрейскими семечками подсолнуха и сомалийскими бобами в Музее цивилизаций в Риме.

Она входит в группу директоров музеев, университетских исследователей и учёных, которые проводят «перепись» коллекций. Аудит охватил 498 итальянских государственных музеев.

Исследователи говорят, что Италия не должна хранить предметы, которые были приобретены в результате исторического насилия, колониальной оккупации, грабежей или войны.

Перепись проводят на фоне того, что музеи и правительства в Европе и Америке массово возвращают культурные артефакты странам и общинам их происхождения.

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Директор Музея цивилизаций в Риме Андреа Вилиани говорит, что Италия немного отстает от других европейских стран.

[Андреа Вилиани, директор Музея цивилизаций в Риме]:

«Италия очень хорошо знает, что значит обладать произведениями, вырванными из других контекстов, потому что она также стала жертвой грабежей, разрушений и огромного ущерба её культурному наследию».

Режим Муссолини наиболее тесно связан с итальянскими колониями в Северной Африке, которые включали Эритрею, Эфиопию, Ливию и Сомали. Империя возникла в конце XIX века. Муссолини пытался её расширить, но был вынужден отказаться от этого после Второй мировой войны, когда в 1960-м году Италия перестала управлять Сомали.

Цель аудита – представить отчёт Министерству культуры к середине года, а затем организовать международный симпозиум для обсуждения результатов.

[Андреа Вилиани, директор Музея цивилизаций в Риме]:

«В обязанности директора музея или сотрудников музея не входит принимать решение о возврате или решать, кто является владельцем предмета. Наша обязанность – провести исследование, просмотреть документы, узнать о происхождении предметов и предоставить политикам возможность наилучшим образом решить их судьбу».

Дэн Хикс – археолог из Оксфорда, возглавивший движение за возврат бенинских бронзовых изделий и других культурных артефактов. Говорит, что аргумент «не отдать и оправдать» – неправильный.

[Дэн Хикс, археолог]:

«Я думаю, что многие люди удивлены, когда узнают, что большинство музеев толком не разбираются во всём, что они хранят».

Даже Ватикан подхватил идею реституции. Недавно он вернул Греции три фрагмента мраморных скульптур Парфенона, которые хранил в течение двух столетий.

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