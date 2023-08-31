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Жители прибрежных городков Флориды возвращаются после урагана «Идалия»

Жители прибрежных городков Флориды возвращаются после урагана «Идалия»

Но не всем так повезло, как 77-летнему Джону, чей дом пострадал лишь частично. Жители Хорсшу-Бич в..

Дата загрузки: 2023-09-01

Жители прибрежных городков Флориды возвращаются после урагана «Идалия»
Но не всем так повезло, как 77-летнему Джону, чей дом пострадал лишь частично. Жители Хорсшу-Бич в штате Флорида возвращаются в свой городок после урагана «Идалия». В муниципалитете много разрушений.

Дома этих матери и дочери больше нет.

[жительницы Хорсшу-Бич]:
«Это была наша пенсия, 23 года нашей жизни. Мы отстроим всё заново. Всё будет хорошо».

[Дэн Эллисон, ловец креветок]:

«Для меня Хорсшу-Бич – одно из лучших мест на этом побережье. Я живу здесь всю жизнь, мы все здесь как одна семья. Этим утром я пытался затащить лодку домой. Мне помог сосед. Мы все здесь как родственники».

«Идалия», ураган третьей категории обрушился на побережье Мексиканского залива во Флориде с ливнями и шквальным ветром скоростью более 200 километров в час. Пострадало много прибрежных посёлков. Это городок Китон-Бич. Здесь также много домов разрушено.

Затем ураган ослаб, направив свою ярость на юго-восток Джорджии. Там из-за наводнений некоторые жители оказались в ловушке в собственных домах.

Губернатор Флориды Рон Десантис через 12 часов после нашествия урагана заявил, что всё обошлось без человеческих жертв. При этом, по предварительным оценкам, страховые компании должны будут выплатить пострадавшим от урагана почти 10 миллиардов долларов.
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