Марафон на горных велосипедах прошёл в итальянских Альпах

По извилистым трассам и крутым подъёмам и спускам Доломитовых Альп едут десятки велосипедистов. В Италии проходят..

По извилистым трассам и крутым подъёмам и спускам Доломитовых Альп едут десятки велосипедистов. В Италии проходят очередные гонки на горных велосипедах HERO.

В этом году первым снова пришёл колумбийский спортсмен Эктор Леонардо Паес Леон. Он быстрее всех преодолел 86-километровую трассу и одержал свою восьмую победу в горных гонках.

[Эктор Леонардо Паес Леон, победитель гонки среди мужчин]:

«Нелегко выиграть эту гонку восемь раз. Я участвую в 11-й раз. До сих пор не надоело ездить на велосипеде (в 40 лет). Я люблю этот вид спорта, и это то, что подталкивает меня к достижению отличных результатов».

А среди женщин победу одержала немка Адельхайд Морат. 60 километров она преодолела чуть менее, чем за четыре часа. Это её вторая победа.

[Адельхайд Морат, победительница гонки среди женщин]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Я решила отправиться одна. На последней четвёртой трассе я пошла ва-банк. На сегодня сил больше нет».

Организаторы называют мероприятие «самым сложным марафоном на горных велосипедах в мире».

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