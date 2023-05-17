Карим Рид III – водитель службы доставки в городе Мидлтаун в американском штате Делавэр. Однажды он припарковал машину и пошёл к дому, собираясь оставить посылку у входной двери.
Подойдя ближе, мужчина увидел на крыльце стул с коробкой. В ней были банки с напитками, крекеры и печенье. Рядом лежала записка: «Пожалуйста, возьмите угощение, чтобы поесть в дороге. Спасибо за то, что облегчаете нам жизнь, доставляя праздничные покупки».
Мужчина обрадовался такому сюрпризу. «Это здорово! – воскликнул он. – Для меня оставили еду. Вот это да!» Водитель взял несколько сладостей, напитки и, пританцовывая, пошёл к машине. В тот день он забыл взять с собой обед, и такой сюрприз оказался кстати. Рид сказал, что теперь сможет продержаться до конца дня.
Какой сюрприз получил водитель-курьер
Карим Рид III – водитель службы доставки в городе Мидлтаун в американском штате Делавэр. Однажды он припарковал машину и пошёл к дому, собираясь оставить посылку у входной двери.