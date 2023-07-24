«На ходу»: как австралийцы получают новую одежду бесплатно

Это не просто автомобиль, а магазин одежды на колёсах. Он привозит новые вещи всем нуждающимся. Особенность..

Это не просто автомобиль, а магазин одежды на колёсах. Он привозит новые вещи всем нуждающимся. Особенность его в том, что ни за один товар платить не надо. Инициатива родилась в австралийском штате Виктория и называется «На ходу».

[Николь Робертс, сотрудница службы помощи детям города Балларат]:

«Очень важно, что у них есть возможность получить совершенно новую одежду, выбрать её по своему стилю так же, как если бы они пришли в торговую сеть и что-то покупали на свои средства».

Эта инициатива создана местной благотворительной организацией, а также службой помощи детям и семьям города Балларат в штате Виктория. Одежда для мобильных магазинов поступает от модных брендов, которые не хотят отправлять непроданные вещи на свалку.

Одна из остановок мобильного магазина – город Арарат.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Мерси, посетительница магазина на колёсах]:

«Я выбрала вещи для себя и мужа. Мы очень счастливы».

Такие службы поддержки особенно востребованы в отдалённых районах Австралии. Ожидается, что с наступлением холодов за помощью обратится больше людей.

[Тели Каур, сотрудница социальной службы]:

«Я думаю, что в зимний период спрос будет больше, потому что купить зимние вещи труднее, чем летнюю одежду. Они очень дорогие».

По словам мэра Арарата, труднодоступные районы порой остаются без благотворительных услуг.

[Джо Армстронг, мэр города Арарат]:

«Любые виды услуг, которые предоставляются на местах, абсолютно меняют жизнь людей. Но, к сожалению, в доставке для сельских населённых пунктов иногда существуют трудности. Это действительно очень мощный способ затронуть больше людей и изменить ситуацию к лучшему».

В Арарате живёт чуть более 8000 человек.

Короткая ссылка на эту страницу: