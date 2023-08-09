Около 1000 мигрантов пришли к границе США с Мексикой из-за слухов в соцсетях

Сотни мигрантов собрались вдоль границы с США в северо-мексиканском городе Сьюдад-Хуарес. Люди начали массово прибывать из-за слухов в соцсетях о том, что американская сторона якобы разрешает въезд.

Некоторые мигранты говорят, что подали заявку на предоставление убежища по официальному каналу – через американское мобильное приложение CBP One. После этого они неделями ждали записи на приём. Теперь же решили попытать счастья на самой границе.

В целом близ заграждения границы собралось около 1000 человек.

[мигрант]:

«Тут целая толпа. С прошлой недели ходят слухи, что некоторые законы изменятся. По этой причине сегодня мы сюда пришли, более 1000 человек, потому что заявка через CBP One занимает слишком много времени. Многие ждут по два-три месяца». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«До нас дошли слухи, что граница откроется. Мы решили воспользоваться этим и все вместе сюда приехали. То, что власти сделали – просто издевательство. Они должны найти какое-то решение».

Между тем, пограничные службы призывают людей не верить слухам.

[Шон Коффи, пограничник]:

«Граница США закрыта для нелегальной миграции. Не слушайте ложь контрабандистов. Иммиграционная политика США не изменилась: в соответствии с разделом 8 отдельные лица и семьи, прибывающие без разрешения, подлежат высылке. Неграждане могут быть возвращены в страну своего происхождения. Лицам, которые были высланы, может быть запрещён повторный въезд в течение пяти лет».

Когда правительство США начало требовать от мигрантов подавать заявления о предоставлении убежища онлайн или из своих стран, многие из них уже начали путешествие к границе США и оказались в Мексике. Теперь же Мексика обещает создать для людей сервисный центр, предлагающий работу и размещение. Он будет находиться на границе с Гватемалой.

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